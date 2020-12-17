На предприятиях Бурятии повышают производительность труда

Это достигается за счет оптимизации производственных процессов





16 декабря министерство экономики Бурятии провело рабочее совещание на предприятиях, входящих в холдинг «Вертолеты России» государственной корпорации «Ростех»: АО «Улан-Удэнский авиационный завод» и ЗАО «Улан-Удэнский лопастной завод». Рассматривался вопрос использования средств республиканского гранта на привлечение консультантов с целью формирования потоков–образцов.

Так, методики бережливого производства помогли на Улан-Удэнском авиационном заводе повысить производительность труда. При этом работники не стали больше работать и перерабатывать, а достигли эффекта за счет сокращения времени протекания цикла погрузочно-разгрузочных операций: сокращено время операций погрузки/разгрузки на 28%, сокращены лишние перемещения на 45%.





По итогам рабочего совещания АО «У-УАЗ» и АО «УУЛЗ» вручены благодарственные письма Министерства экономики республики за активное участие в реализации мероприятий национального проекта.





Поток-образец – это результат оптимизации производственных процессов на базе сформированной инфраструктуры предприятий для развития их производственной системы. Он позволяет продемонстрировать положительные результаты применения бережливого производства для его дальнейшего тиражирования.На другом предприятии — АО «Улан-Удэнский лопастной завод» созданы 2 потока–образца ключевого продукта. Это «Изготовление наконечника» и «Изготовление лонжеронов».В результате применения таких методик, как картирование продуктовых потоков, разработка диаграммы «Спагетти» (визуальное представление маршрутов движения с хронометражем), составление карт «рыбья кость» и «5 почему», организация рабочих мест по системе «5с» были достигнуты следующие показатели по первому проекту: время протекания процесса сокращено на 21,2 %; запасы в потоке сокращены на 22,7 %; производительность в потоке повысилась на 14,3 %. И по второму: рост производительности труда вырос на 12,8%, сокращение времени протекания процесса (ВПП) с 46дней до 39 дней (на 7 дней), что составляет 17,9%, сокращение запасов в потоке с 240 шт. лонжеронов до 170 шт.