На предприятиях Бурятии повышают производительность труда

Это достигается за счет оптимизации производственных процессов
16 декабря министерство экономики Бурятии провело рабочее совещание на предприятиях, входящих в холдинг «Вертолеты России» государственной корпорации «Ростех»: АО «Улан-Удэнский авиационный завод» и ЗАО «Улан-Удэнский лопастной завод». Рассматривался вопрос использования средств республиканского гранта на привлечение консультантов с целью формирования потоков–образцов.
Поток-образец – это результат оптимизации производственных процессов на базе сформированной инфраструктуры предприятий для развития их производственной системы. Он позволяет продемонстрировать положительные результаты применения бережливого производства для его дальнейшего тиражирования.
Так, методики бережливого производства помогли на Улан-Удэнском авиационном заводе повысить производительность труда. При этом работники не стали больше работать и перерабатывать, а достигли эффекта за счет сокращения времени протекания цикла погрузочно-разгрузочных операций: сокращено время операций погрузки/разгрузки на 28%, сокращены лишние перемещения на 45%.
На другом предприятии — АО «Улан-Удэнский лопастной завод» созданы 2 потока–образца ключевого продукта. Это «Изготовление наконечника» и «Изготовление лонжеронов».
В результате применения таких методик, как картирование продуктовых потоков, разработка диаграммы «Спагетти» (визуальное представление маршрутов движения с хронометражем), составление карт «рыбья кость» и «5 почему», организация рабочих мест по системе «5с» были достигнуты следующие показатели по первому проекту: время протекания процесса сокращено на 21,2 %; запасы в потоке сокращены на 22,7 %; производительность в потоке повысилась на 14,3 %. И по второму: рост производительности труда вырос на 12,8%, сокращение времени протекания процесса (ВПП) с 46дней до 39 дней (на 7 дней), что составляет 17,9%, сокращение запасов в потоке с 240 шт. лонжеронов до 170 шт.
По итогам рабочего совещания АО «У-УАЗ» и АО «УУЛЗ» вручены благодарственные письма Министерства экономики республики за активное участие в реализации мероприятий национального проекта.