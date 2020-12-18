В Бурятии господдержка бизнеса морально устарела

Депутаты и правительство намерены переписать республиканское законодательство





Недавно депутаты Хурала рассмотрели итоги действия закона «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия». Принят этот закон был в 2009 году, и за 10 с хвостиком лет действия принес республике миллиарды рублей инвестиций.

- Он предусматривает 7 направлений поддержки по инвестиционным соглашениям. Это льготы по налогу на прибыль, по компенсации процентов по кредитам, по государственной гарантии, инвестиционные налоговые вычеты, бюджетные инвестиции, льготная аренда республиканского имущества, передача в залог республиканского имущества, - рассказывала депутатам министр экономики республики Екатерина Кочетова.Однако большая часть из этих льгот осталась невостребованной. Например, льготой по налогу на прибыль никто не пользовался с 2017 года. Также, как и бюджетными инвестициями и льготной арендой. По компенсации процентов по кредитам получателей льготы можно сосчитать на пальцах.Самая популярная из представленных льгот – это обнуление налога на имущество. Ею пользовались «Бурятмяспром», аэропорт «Байкал», разрез «Тугнуйский», «Хужир Интерпрайз», свинокомплекс Восточно-Сибирский.Тем не менее, за 10 лет действия закона, благодаря этим мерам были привлечены серьезные средства.- Общий объем поддержки за 10 лет существования закона – 2,5 млрд рублей. Инвестировано в экономику региона – 23 млрд рублей, произведено продукции на 149 млрд рублей, перечислено налогов 12 млрд рублей. Создано 700 рабочих мест, - пояснила министр экономики.Однако сегодня закон безнадежно устарел, и его надо переписывать.- Закон практически исчерпал свое хорошее существование давно. В рамках того, что мы вошли в ДФО и существуют более привлекательные преференции для инвесторов, у нас возникает необходимость этот закон полностью переформатировать, - говорила Екатерина Кочетова. - Нам необходим пересмотр мер и критериев региональной поддержки с учетом анализа действующих институтов федеральной поддержки, оснований и механизмов ее получения.Также нам нужно актуализировать республиканский закон с учетом норм, принятых на федеральном уровне. В части стимулирования инвестиций, инфраструктурной поддержки.Депутаты с такой позицией согласились.- Я удивлен качеством доклада. Обычно наши докладчики тупенько отчитываются и говорят: «Все хорошо». Вы первый министр, который сказал, что закон себя изжил. Я об этом тоже хотел сказать. Хорошо, что мнения совпадают, - говорил, к примеру, депутат Иринчей Матханов. - Федеральное инвестиционное законодательство двигается вперед. А этот закон как был написан в 2009 году, он таким же и остался.В итоге было решено пересмотреть закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия» на предмет актуальности. И поменять нынешние подходы к господдержке в Бурятии.- На сегодня в ДФО примерно 70% инвестпроектов в области недропользования. Инвесторы понимают, что у нас в Бурятии много полезных ископаемых, на это обращают внимание. Хотелось бы, чтобы эта цифра уменьшилась до 30%, а 70% составляли проекты в области сельского хозяйства, туризма, промышленного производства, - говорил председатель экономического комитета Хурала Анатолий Кушнарев. - Мы можем совестно с минэком создать рабочую группу и внести изменения в закон. К реальности закон приблизить.Кроме того, депутаты предложили пересмотреть вообще все ключевые законы экономического блока.- Это же не один закон. Есть другие законы. Их тоже надо посмотреть. Что-то хорошее взять, что-то плохое – убрать, - говорил вице-спикер Хурала Цырен Доржиев. - Надо срочно это делать. И тогда это помогло бы сегодня развитию экономики.В итоге было решено, что депутаты Хурала совместно с правительством республики изучат актуальность нынешнего экономического законодательства и сделают выводы о том, какие из норм нуждаются в доработке.- Предложение на самом деле хорошее. Каждый комитет должен проанализировать законы, которые приняты, ход их реализации, – говорил председатель Народного Хурала Владимир Павлов. - Нужно заострить внимание на наиболее значимых законах, которые влияют на социально-экономическое развитие нашей республики.Фото: «Номер один»