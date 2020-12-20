Депутаты Хурала отказались ограничивать себя в части ведения бизнеса

Рычаг давления или борьба с коррупцией?



Народный Хурал не будет серьезно ограничивать деловую активность депутатов, прописывая в региональном законодательстве жесткие ограничения на занятие бизнесом. Этого с ноября добивается прокуратура Бурятии, которая предложила парламентариям, многие из которых являются руководителями и учредителями, приравнять их к госслужащим со всеми вытекающими ограничениями.



Усложнить по максимуму



Напомним, недавно прокуратура выступила с инициативой изменения регионального законодательства в связи с новыми поправками в федеральный антикоррупционный закон №273. В частности, депутатам предлагается значительно усложнить занятие бизнесом, например, запретить представлять интересы своих компаний в судах, принимать ценные подарки, гонорары, держать счета в иностранных банках, усложняется и процедура бизнес-командировок за границу. Всего насчитывается более десятка новых ограничений, в основном касающихся предпринимателей.



Однако, как отмечают депутаты, проблема заключается в том, что прокуратура предлагает народным избранникам жестко ограничить себя, ничего фактически не предлагая взамен.



Вы свободны



Ведь из 65 депутатов Хурала только 15 трудятся на постоянной основе и получают зарплату от государства. Остальные 45 депутатов более свободны, поскольку работают в парламенте, помимо своей основной работы, а зарплату получают на стороне. В основном на своих предприятиях. В этой связи требования ограничить предпринимательскую активность и самим лечь в ложе прокурорских ограничений выглядят для многих депутатов, в том числе занимающихся внешнеэкономический деятельностью, абсолютно неприемлемыми.



Не случайно на рабочей группе в Народном Хурале председатель комитета по законности Виктор Малышенко на вопрос депутатов о судьбе прокурорских поправок сообщил, что «не следует бежать впереди паровоза». Депутат Малышенко отметил, что аналогичные инициативы прокуратуры поступили во все российские регионы. Причем, по его словам, депутаты из 41 российского субъекта согласились с ними, тогда как в 43 регионах не стали прописывать в своем законодательстве новые ограничения.



- Если нам дается право принимать ограничения или нет, то мы можем этим воспользоваться и подойти к рассмотрению данного вопроса очень взвешенно, - подчеркнул Виктор Малышенко. А депутат Баир Цыренов, в свою очередь, заявил, что предлагаемые поправки дают возможность двояко трактовать закон.



- В одних случаях можно сказать, что депутат не нарушает, а если другой вдруг оказывается неугоден, то появляется еще один рычаг давления на него, - сообщил он. - Особенно это актуально для представителей оппозиции.



Тем не менее депутаты полагают, что определенные ограничения необходимы - в частности, народные избранники согласны с запретом по лоббированию своих фирм в Хурале. И предложили для рассмотрения коллег таблицу поправок, где некоторые положения они собираются привести в соответствие с федеральным законодательством. Однако наиболее принципиальные моменты намерены отстаивать.



Линия обороны



Депутаты полагают, что ужесточение законодательства ограничит круг независимых в финансовом и административном плане людей, которые участвуют в выборах и создают на них конкуренцию. А затем уже в региональном парламенте не боятся задавать острые вопросы чиновникам с целью контроля целевого использования бюджетных средств.



Пока оборону позиций им удается сдерживать, однако, как говорят депутаты, следующим шагом может стать инициатива сверху о сокращении парламента, поскольку властям контролировать 20 депутатов гораздо легче, чем 65. И здесь, как говорится, размер организации имеет значение.



Если же в Хурале окажутся лишь одни немногочисленные госслужащие и зависимые от начальства бюджетники, которых будет легко заставить придерживаться «политики партии и правительства», то региональный парламент рискует потерять свое значение. Превратившись из места для дискуссий в своего рода «принтер» по печатанию нормативных документов. В чем общество вряд может быть заинтересовано.



Дмитрий Родионов, «Номер один».