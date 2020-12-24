Сбер и региональный бизнес: планы и реалии 2020 года, инструменты развития, антикризисные меры

Руководство банка подвело итоги уходящего года





Байкальский банк ПАО Сбербанк подводя итоги 2020 года констатирует – пандемия значительно повлияла на планы самой компании и бизнес-партнеров банка, создала определенные сложности и, в тоже время, была толчком для развития новых возможностей. Год прошел под знаком многозадачности и новых решений, которые работали на опережение вызовов времени. На региональной онлайн пресс-конференции топ-менеджеры банка рассказали, о том какие меры поддержки были предприняты для спасения бизнеса территории и как в новых условиях сработали сервисы Сбера и его экосистемы.