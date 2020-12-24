Сбер и региональный бизнес: планы и реалии 2020 года, инструменты развития, антикризисные меры

Руководство банка подвело итоги уходящего года
Байкальский банк ПАО Сбербанк подводя итоги 2020 года констатирует – пандемия значительно повлияла на планы самой компании и бизнес-партнеров банка, создала определенные сложности и, в тоже время, была толчком для развития новых возможностей. Год прошел под знаком многозадачности и новых решений, которые работали на опережение вызовов времени. На региональной онлайн пресс-конференции топ-менеджеры банка рассказали, о том какие меры поддержки были предприняты для спасения бизнеса территории и как в новых условиях сработали сервисы Сбера и его экосистемы.
«Нам всем многому в этот год пришлось учиться, принимать, осваивать, перестраивать самих себя. И как раз то, о чем Сбер объявил в сентябре 2020 года – об эволюции бренда ,было неким ответом на вызов времени. Пандемия лишь утвердила нас в том, что вся трансформация, все изменения, которые шли в Сбербанке на протяжении последних лет - они были абсолютно своевременны, ‒ рассказывает председатель Байкальского банка Александр Абрамкин. ‒ Они действительно отвечают всем требованиям времени, в котором мы живем. Нам сейчас особенно важна скорость принятия решений, нам важно удобство сервисов, которыми пользуется в Сбере бизнес и население, нам важен бесшовный вариант получения услуг и нам всегда важно их качество. А теперь во главу угла встал еще и вопрос безопасности здоровья наших клиентов и сотрудников».
Поддержка бизнеса: от малого до крупного
За период пандемии наиболее актуальными были вопросы сохранения предприятий Особенно остро вопрос «как выжить» стоял весной, когда бизнесу пришлось столкнуться с режимом самоизоляции и вынужденной остановкой.
«Сбербанк хорошо понимал, что нужны действенные меры поддержки бизнесу. Именно поэтому мы вместе с государством объединили усилия и предложили ряд действенных мер, чтобы бизнес, пострадавший от пандемии, мог и сохраниться, и развиваться, несмотря ни на что», – рассказывает директор управления продаж малому бизнесу Байкальского банка Эвелина Жаргалова.
Сбербанк сосредоточил внимание на программах реструктуризации кредитов. Предпринимателям субъектов малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей были предоставлены кредитные каникулы, с 25 марта 2020 года в Сбере начала работать и собственная программа реструктуризации ранее взятых займов. В отличие от государственных мер по пострадавшим отраслям, внутрибанковская программа реструктуризации была доступна всем заемщикам, которые испытывали трудности с обслуживанием кредитов, независимо от отрасли. За первую волну пандемии Байкальский банк провел почти 2800 реструктуризаций клиентам малого и микро бизнеса на сумму более 4 миллиардов рублей.
«Уже к концу сентября, во вторую волну, наш банк предложил новую программу для компаний, которым была проведена реструктуризация, но чей бизнес все же не успел восстановиться. Мы предоставили отсрочку платежей по кредитным обязательствам до 9 месяцев по основному долгу и до 3 месяцев по процентам. Пролонгация договора могла быть и на срок 11 месяцев, в каждом случае это определяется индивидуально. На текущий момент по клиентам малого и микро бизнеса этой программой уже проведено более 500 повторных реструктуризаций», – сообщила Эвелина Жаргалова.
Безусловным успешным антикризисным решением эксперты Байкальского банка ПАО Сбербанк называют госпрограмму по выдаче целевых кредитов компаниям всех сегментов из пострадавших отраслей под 2% годовых. Она действовала с 1 июня до 1 ноября, и за это время в регионах своей зоны работы - Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае, Якутии - Байкальский банк выдал только малому бизнесу 3764 кредита «Господдержка.2%» в сумме 4 миллиарда 642 миллиона рублей. 227 средних и крупных предприятий также получили такой кредит со льготной ставкой на сумму 1,94 миллиарда рублей.
Наибольшим спросом программа пользовалась у компаний, занятых в сфере транспорта, предприятий розничной торговли – около 20% от всего объема выданных банком средств. К концу 2020 года в банке уже имеют данные и о том, что практически все заемщики выполняют условия этой антикризисной меры по сохранению численности сотрудников в своих коллективах на докризисном уровне, и значит - могут рассчитывать на то, что взятый антикризисный кредит погасит полностью или частично государство.
«Теперь с уверенностью можно сказать, что программа поддержки бизнеса сработала на отлично. И мы рады, что Сбер на территории Иркутской области, Бурятии, Забайкалья, Якутии смог еще раз подтвердить статус надёжного партнёра и для бизнеса, и для государства. Благодаря льготному кредитованию под 2% поддержку получили тысячи компаний, которые оказались в сложной ситуации в самый острый период пандемии, но смогли сохранить рабочие места и продолжить свою деятельность», -так оценила комплекс реализованных антикризисных мер поддержки, направленных на помощь бизнесу регионов, директор управления продаж малому бизнесу Байкальского банка.
Выгодные онлайн-сервисы для бизнесменов
В 2020 году Сбер активно развивал сервисы, предназначенные для организации и развития бизнес процессов. И эти возможности находили спрос в предпринимательской среде. Так, порядка 250 тысяч самозанятых граждан именно в этом году зарегистрировали свой бизнес через платформу «Своё дело».Ускорялись процессы сотрудничества банка с партнерами, помогали в этом новые цифровые технологии. Сегодня, к примеру, благодаря искусственному интеллекту более 25% кредитов малому бизнесу одобряются от 3 минут, а длительность осуществления рублевых B2B в платёжной системе Сбера сокращена до 1 секунды. Почти 100% финансовых продуктов переведены в цифровой формат, бизнесу регионов доступны более 40 небанковских специализированных сервисов .
Из новинок года банк называет появление сервиса потребительской аналитики «СберАналитика» для бизнеса и государства. Все ключевые отрасли экономики изучаются с точки зрения потребительской активности, делается анализ - как тратят деньги потребители в регионах, какие расходы несет бизнес. Для сбора и анализа информации сервис использует полностью обезличенные данные, в том числе денежные потоки клиентов Сбербанка, эквайринг Сбербанка, который обслуживает 70% торговых точек в России, агрегированные данные с карт и банкоматов Сбербанка, а также данные из открытых источников и партнеров. Как рассказали специалисты, банка, глубокая аналитика, позволяющая принимать решения на опережение, сегодня интересует не только частный бизнес. Государственные структуры и муниципальные власти тоже проявляют интерес к информационному продукту сервиса.
Такой же всесторонний интерес в 2020-м в банке зафиксирован со стороны бизнеса и власти территорий к сервису «Сберздоровье», он стал одним из самых востребованных среди предложений экосистемы Сбера у партнеров. За год специалисты сервиса «Сберздоровье» оформили больше8 тысяч сертификатов с бизнес-организациями Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края и Якутии.
«Это говорит о растущей популярности сервиса и социальной ответственности бизнеса в регионах, который выбирает дополнительные инструменты заботы о здоровье своего персонала, личного здоровья», ‒ отметил директор управления организации продаж РГС Байкальского банка Андрей Куликов.
Сервис телемедицины включает консультации терапевтов, педиатров, психологов, а также узкопрофильных специалистов. «Сберздоровье» на территориях сегодня представлено в виде нескольких разных пакетов услуг с различной стоимостью. Они включают и разовые консультации, и комплекс долгосрочных услуг, а также вызов врача на дом. Кроме того, дистанционную медицину в этом году стали активно использовать и больницы Бурятии в связи с эпидемиологической ситуацией – в первую очередь для наблюдения за ковид-больными и пациентами, страдающими хроническими заболеваниями.
«Наши продукты позволяют осуществлять наблюдение за пациентами без посещения ими лечебных учреждений, что снижает текущую высокую нагрузку на врачей. Мы уже подвели результаты пилота в Бурятии и сейчас с правительством республики ведем переговоры о широком внедрении данной технологии в Улан-Удэ», ‒ заявил Андрей Куликов. ‒ Уже можно сказать, что использование данной технологии реально помогает спасти жизни людей».
Рост популярности отмечен в этом году и у другого сервиса экосистемы Сбера - «Проверка контрагентов». Предприниматели регионов стали тщательнее подходить к выбору своих партнеров, поставщиков и потому больше внимания сейчас уделяют профилактике рисков бизнеса. Сервис проверки от Сбера как нельзя лучше выполняет эту задачу. При его помощи бизнесмены могут комплексно оценить потенциал компании предполагаемого партнерства: узнать расширенные данные об организации по части ФНС, проверить компанию на наличие судебных исков, провести мониторинг по изменениям в составе учредителей и многое другое. За 2020 год к сервису подключились 2580 клиентов.
«При помощи Сбера они абсолютно легально, на основе официальных больших данных, которые имеет банк, получают полную картину благонадежности своих потенциальных партнеров и таким образом снимают собственные риски в работе», ‒ рассказала заместитель председателя Байкальского банка Оксана Лобова.
Кризисный год под влиянием пандемии усилил внимание регионального бизнеса и к другим ресурсам банка, дающим актуальные знания и живой опыт экспертов. Такими помощниками стали сервис анализа продаж «Сравни себя с рынком», телепрограмма «Бизнес на удаленке» и аналитический портал Sberindex.ru.
«Все эти сервисы дают массу актуальной статистической информации, объективную картину жизни по всем территориям, которая аккумулируется на основе имеющихся у Сбербанка данных о поведении клиентов, ‒ рассказывает Оксана Лобова, ‒ Мы понимали, как важно поддерживать всем непривычный образ жизни, решать задачи ,в том числе не выходя из дома. Именно на это были направлены все наши дистанционные сервисы и информационные продукты».
Об экологии: отказ от пластика и экономия бумаги
Сбербанк в своей работе придерживается стратегии ответственного ведения бизнеса, строит свою работу по такому принципу и призывает к этому других. Именно поэтому не только о финансовых и бизнес-результатах рассказали на пресс-конференции руководители Байкальского банка. Подробная картина событий, решений, идей была показана в виде реализации стратегии ESG.
«Следуя ESG-стратегии, мы ставим перед собой множество задач. Это ответственное инвестирование, создание равной доступности всех наших продуктов и услуг для клиентов, обеспечение инклюзивности физических офисов и цифровой среды, развитие человеческого капитала и, конечно же, реализация экологических проектов», ‒ рассказывает Александр Абрамкин.
Соблюдая «зеленые принципы» в работе в офисах банка устанавливаются урны для раздельного сбора отходов по основным видам ‒ бумага, пластик, стекло, отработанные батарейки, которые затем отправляются на переработку. Запущен проект по сбору батареек, боксы установлены в административных зданиях. И так как в Иркутске нет перерабатывающих предприятий, собранные батарейки отправляются в Красноярск. Сотрудники банка рассказывают, что уже их дети реализуют такие экологически верные проекты у себя в школах и подъездах.
Идея сокращения потребления пластика привела к тому, что использованные в отделениях банка пластиковые стаканчики стали перерабатывать …в шариковые ручки. Кроме того, в этом направлении задействованы и цифровые сервисы обслуживания, и выпуск дистанционных продуктов - для снижения использования пластика. Например, частным клиентам, помимо классических продуктов, Сбербанк предлагает сейчас digital карты, по которым не предполагается выпуск «пластика».
«Наши сотрудники регулярно участвуют в различных социальных акциях и экологических мероприятиях: инициируют высадку деревьев, работают волонтерами в пунктах передержки животных и реализуют собственные проекты, ‒ отмечает Абрамкин. ‒ Такие активности уже стали традицией не только для сотрудников, но и для членов их семей. Это и есть наша позиция социальной ответственности. Нам важны не только финансовые результаты, но и то, какой след в окружающей нас среде оставляет наша деятельность».
Доступность для всех и каждого
«В обществе, к сожалению, распространено представление, что достаточно расширить дверные проемы для людей на колясках, проверить, чтобы во всех приложениях корректно работали программы экранного доступа, ‒ и все. Но нет, это постоянная и комплексная работа в этом направлении, а не разовая акция», ‒ утверждает Александр Абрамкин.
Сбербанк специально в поддержку своих «особенных клиентов» выпустил образовательный проект #ФинансыДоступно. В рамках него создана серия обучающих видеороликов для клиентов с особенностями слуха на русском жестовом языке и аудио- и видеоинструкции для людей с особенностями зрения, которые демонстрируют, как пользоваться мобильным приложением Сбербанк Онлайн с программой экранного доступа.
«Таким образом, в Сбере разрушают еще один стереотип, что забота об особенных людях - это исключительно социальная или благотворительная задача. На самом деле комфортно должно быть всем и везде. Единственная разница заключается в том, что обеспечить удобство использования финансовых и нефинансовых сервисов для людей с особыми потребностями чуть сложнее», ‒ добавил председатель Байкальского банка.
Для справки
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Республики Бурятии, Забайкальского края и Якутии.
ПАО Сбербанк ‒ один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.
Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?