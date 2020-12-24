Улан-Удэ готов к запуску более 27 млн «умных» счетчиков ЖКХ

Специалисты МегаФона завершили создание инновационной сети связи NB-IoT





Технические специалисты МегаФона завершили ключевой этап развития инновационной сети мобильной связи NB-IoT в Улан-Удэ. В преддверии обязательного перехода многоквартирных домов на «умные» счетчики электроэнергии сеть «интернета вещей» оператора теперь охватывает 100% территории города и способна одновременно обслужить свыше 27 млн потребителей услуг, сообщили в пресс-службе компании.

Помимо столицы республики сеть NB-IoT была запущена в Северобайкальске – самом северном городе на берегу Байкала и втором по численности населения городе Бурятии после Улан-Удэ, а также Гусиноозерске.NB-IoT – новый стандарт сотовой связи, предназначенный для обмена информацией между устройствами без участия человека. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвалы и промышленные помещения со сложными внутренними конструкциями. При этом от одной стандартной бытовой батарейки передающее устройство NB-IoT может проработать до 10 лет.Все это делает технологию NB-IoT наиболее подходящей для цифровизации таких сфер как ЖКХ, энергетика, транспорт, логистика, системы безопасности, городская инфраструктура и промышленность, где внедрение автоматизированной передачи данных обусловлено и изменениями законодательства, и экономической целесообразностью.«”Интернет вещей” становится неотъемлемой частью цифровой трансформации общества, и недалеко то время, когда “умные” устройства станут регулярно обмениваться данными без вмешательства человека. Инновационная сеть позволит сделать “умными” предприятия и целые города, - комментирует директор Бурятского отделения МегаФона Виталий Тен. - С 1 января 2022 года вступят в силу поправки в Федеральный закон “Об электроэнергетике”, по которому все новые жилые дома должны оснащаться “умными” приборами учета электроэнергии. Уже сейчас мы готовы принять в свою сеть в республике Бурятия более 27 млн таких специализированных устройств».Фото: МегаФон