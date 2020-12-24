Бывший начальник ГИБДД Бурятии возглавил «Бурятмяспром»

Аламжи Сыренов занял место умершего от коронавируса Александра Ивахинова
По информации «Номер один», на днях генеральным директором «Бурятмяспрома» был назначен Аламжи Сыренов.
Аламжи Сыренов – фигура в Бурятии более чем известная. В 1993 году он начал службу в бурятском ОМОНе, восемь раз выезжал в командировки в Чечню. Параллельно с работой учился сначала в Новосибирской средней школе милиции, затем закончил Восточно-Сибирский институт МВД России. В 2003 году Аламжи Сыренова направили в Академию управления МВД России, которую он с отличием закончил и был назначен заместителем начальника управления ГИБДД республики, а после дослужился и до начальника Госавтоинспекции.
В 2011 году Аламжи Сыренов стал фигурантом громкого уголовного дела о массовой легализации так называемых «конструкторов». Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Однако суд полностью оправдал начальника ГИБДД, после чего прокуратура принесла ему извинения. Несмотря на это, карьера Сыренова в полиции закончилась.
После бывший начальник ГИБДД занялся политикой. Он избрался депутатом райсовета Тункинского района и возглавил его. В 2016 году, после отставки Андрея Самаринова с поста главы района, Аламжи Сыренов принял участие в выборах нового главы, но проиграл Ивану Альхееву, уступив ему всего несколько процентов голосов.
Напомним, с 2018 году новым директором и владельцем «Бурятмяспрома» стал экс-управляющий региональным отделением «Россельхозбанка» Александр Ивахинов. Примерно в это же время на предприятие пришел работать и Аламжи Сыренов.
1 ноября этого года Александр Ивахинов умер от коронавирусной инфекции. Кто станет новым собственником предприятия после смерти Ивахинова, пока не известно. Любопытно, что ряд наблюдателей считали его лишь номинальным владельцем. По неподтвержденной информации, реально «Бурятмяспром» контролируют бизнесмены Вячеслав Байминов, Индира Шагдарова и некое «федеральное высокопоставленное лицо». К слову, самого Аламжи Сыренова называют близким другом Вячеслава Байминова.
Фото: russianstock.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?