Открыт приём заявок для участия в Международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей

Организатором конкурса выступает Сбер





Открыт приём заявок школьников для участия в Международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей в 2021 году. Организатором конкурса выступает Сбер совместно с компаниями Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Конкурс проводится в целях популяризации технологий искусственного интеллекта среди детей и молодёжи, вовлечения и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в этом направлении, по всему миру, сообщили в пресс-службе банка.