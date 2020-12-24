Работники Сбера в Бурятии рассказали трогательные истории

Работа банка связана не только с деньгами, но и с людьми и их непростыми ситуациями





Уже 179 лет в России развивается и работает на благо людей сберегательное дело. Кредиты, вклады, всевозможные денежные операции, а сегодня еще и – большой спектр небанковских услуг и продуктов экосистемы Сбера - все это сопровождает жителей регионов ежедневно - помогает решать жизненные задачи и проблемы, ускоряет процессы, добавляет комфорт и удобство в житейских делах.

Девизы Сбера сегодня знакомы каждому – «Всегда рядом», «Больше, чем банк». И это не просто слова, за ними - масштабная, многогранная, кропотливая работа специалистов, работников банка, которые к своему делу относятся со всей ответственностью и по-настоящему заботливо к людям. Сегодня впервые Байкальский банк Сбербанка решил раскрыть часть рабочих дней, которая связана не с деньгами, а с людьми и их непростыми ситуациями.Уже несколько лет в Сбере работает проект «Островок безопасности». Благодаря ему в отделениях банка всегда будет оказана помощь тем, кто потерялся, растерян или дезориентирован, будь то ребенок или взрослый человек. Каждый может зайти в ближайший офис Сбербанка и попросить о помощи. В рамках проекта только в 2020 году вернулись в семьи 171 человек по всей России. Среди них 28 детей в возрасте до 18 лет и 135 пожилых человека. Трогательные жизненные истории есть и у сотрудников Байкальского банка Сбербанка.В начале октября в филиал банка в Улан-Удэ обратилась женщина, чтобы снять пенсию. При совершении операции старший менеджер по обслуживанию филиала №8601/095 выяснила, что у клиента нет с собой ни паспорта, ни сберкнижки. К слову, клиентом оказалась бабушка 1936 года рождения, которая явно была растерянна. Для разрешения данной ситуации сотрудник пригласила руководителя филиала. Коллеги расположили женщину на диване и принесли воды. Успокоившись, клиентка рассказала, что расходные банковские операции по доверенности проводит дочь и все документы находятся у нее, но ни адрес, ни номера телефона дочери не помнит и не знает, как до нее добраться. Во время разговора с клиентом руководитель филиала нашла в социальной сети информацию о том, что бабушка находится в розыске с 17.09.2020 г. и сразу позвонила в полицию. По телефону подтвердили информацию о розыске и попросили дождаться сотрудников полиции или родственников. Через некоторое время за бабушкой приехал внук. Со словами благодарности она счастливая покинула банк.Случаи телефонного мошенничества не единичны, о них пишут в СМИ и рассказывают в мессенджерах, предупреждая не поддаваться на уловки злоумышленников. Но некоторые клиенты, услышав заветные слова «сотрудник Сбербанка» пренебрегают правилам безопасности.Так случилось и в Улан-Удэ. В филиал №8601/203 зашел взволнованный клиент, при этом разговаривая с кем-то по телефону. Менеджер по продажам, находясь на рабочем месте, предложила свою помощь, попросила клиента отложить разговор и рассказать, что вызвало его волнение. Как оказалось, женщине позвонили и представились сотрудниками банка, просили предоставить номер карты. Собеседник на другом конце провода настоятельно требовал и смс-код для входа в личный кабинет в Сбербанк Онлайн. Дослушав клиента, сотрудник банка объяснил посетительнице, что ей звонили мошенники, после оперативно заблокировал и перевыпустил карту, тем самым предотвратив мошеннические действия, и еще раз рассказал о мерах безопасности и поведении при возникновении подобных ситуаций. Клиент, в свою очередь, поблагодарил сотрудника за внимательность и оперативность действий.В 2020 году было зафиксировано 1177 подобных случаев. На территории Байкальского банка Сбербанка сотрудники отделений предотвратили 17 попыток мошенничества в отношении клиентов.И, конечно, в ежедневных рабочих буднях банковских служащих есть немало других примеров, когда помощь клиентам требовалась разная, подчас выходящая за рамки простых задач. Но, сотрудники банка делами подтверждали слоган «Сбер. Больше, чем банк»Один из менеджеров по обслуживанию Бурятского отделения Сбербанка был прикомандирован на работу в другое отделение. Во время работы на обслуживание с талоном обратилась семейная пара. С первого взгляда невозможно было понять, что это были необычные клиенты и у них есть проблема с коммуникациями. На стандартный вопрос менеджера «Какая у вас операция?», клиенты промолчали, а супруг начал на листке бумаги что-то записывать. Оказалась, что пара имеет ограниченные возможности по слуху и в банк пришли оплатить платеж за детский сад. По написанному клиентами названию детского сада найти его в списке дошкольных организаций не удалось, тогда сотрудник вместе с клиентами проверил наличие учреждения в списках банковского терминала. После удачного поиска, пара внесла все необходимые данные и оплатила услугу. Для сотрудника банка это был первый опыт обслуживания «особенных» клиентов, нуждающихся в специальном подходе и внимании. В любой ситуации и с любым клиентом можно найти общий язык, даже не имея специальных программ с сурдопереводчиком.Фото: «Номер один»