Онлайн-ярмарка недвижимости прошла в Бурятии

Специалисты Сбербанка подробно рассказали о действующих ипотечных программах





16 декабря Байкальский банк Сбербанка провел первую онлайн-ярмарку «Зимняя коллекция недвижимости» на территории Бурятии. Мероприятие прошло на площадке ZOOM с участием застройщиков Смит-Инвест и Бургражданстрой, а также Центрального агентства недвижимости, которое является официальным представителем застройщиков Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда, сообщили в пресс-службе банка.



Для дистанционных консультаций и удобства клиентов были открыты сессионные комнаты ZOOM, где специалисты банка подробно рассказали о действующих ипотечных программах Сбербанка, а партнеры смогли презентовать свои объекты недвижимости, как строящиеся, так и уже сданные в эксплуатацию. В ходе ярмарки все участники могли забронировать понравившиеся квартиры и одновременно оформить заявки на кредитование в Сбербанке. 22 уникальных посетителя, заинтересованных в покупке недвижимости, приняли участие в ярмарке, 8 клиентов оставили свои контакты для индивидуальных консультаций.



Особое внимание организаторы ярмарки уделили предоставлению информации о дистанционных сервисах ипотечного кредитования, в частности – сервису Сбербанка «Электронная регистрация». При его применении можно приобрести квартиру в другом городе не покидая пределы Бурятии. Вся необходимая документация подписывается в дистанционном режиме.



«Пандемия внесла много изменений в привычную жизнь наших клиентов и партнеров. Но традиционную ярмарку недвижимости мы решили не отменять, а провести ее в дистанционном формате. Мы благодарим партнеров, что поддержали нашу идею. Клиенты тоже оценили нововведение, ведь они смогли задать все интересующие вопросы, не покидая дом или работу», - сообщила начальник Управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Бурятского отделения Сбербанка Алла Каратник.



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