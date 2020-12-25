Жители Бурятии могут совершить покупки в кредит на кассе магазинов

Оформить кредит на кассе можно уже в 225 торговых точках





С начала запуска сервиса «Покупай со Сбербанком» жители Бурятии оформили более 250 кредитов, общая сумма покупок в кредит составила почти 6 млн. рублей. Сегодня оформить кредит на кассе можно в 225 торговых точках, в их числе магазины мебели, сотовых телефонов, автотоваров, строительных инструментов и материалов, организации по продаже окон, а также автошколы, сообщили в пресс-службе банка.

С полным списком партнеров Банка по POS-кредитованию можно ознакомиться на сайте по ссылке , либо перейти по QR-коду.





Процесс кредитования занимает не более 5 минут. Для получения кредита нужна банковская карта Сбербанка и подключённый к ней Мобильный банк. Услуга даёт преимущества не только покупателю, но и продавцу. Торговые организации получают возможность увеличить средний чек покупки и повысить товарооборот, благодаря привлечению покупателей.«Спустя несколько месяцев после запуска сервиса, мы видим заинтересованность и покупателей, и продавцов. С октября количество партнеров – торговых точек увеличилось в 1,5 раза, а сумма покупок выросла почти на 2 млн. рублей. Для покупателя процесс мало чем отличается от обычной покупки по банковской карте и занимает несколько минут. А в преддверии Нового года сервис «Покупай со Сбербанком» может стать хорошим помощником в подготовке подарков и осуществлении заветных желаний», рассказал начальник Управления «Безналичные решения» Бурятского отделения Сбербанка Майдар Намзалов.Фото: pixabay.com