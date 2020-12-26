В Бурятии поддержка бизнеса обернулась судебными разборками

Властные структуры продадут имущество задолжавших предпринимателей



Как известно, в Бурятии действует ряд институтов развития, чья задача – оказывать поддержку предпринимателям через льготы, кредиты и так далее. Один из таких институтов - Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия, который, в числе прочего, имеет право раздавать микрозаймы.



Один из таких микрозаймов под 10% годовых был выдан еще в 2018 году ООО «Северная лесная компания». Поручителями выступили ООО «Юго-Восточная Туристическая компания», ООО «КИТ-Техник» и ряд физических лиц. Кроме того, деньги выдавались еще и под залог имущества. Но что-то пошло не так, и в какой-то момент компания перестала платить по долгу перед фондом.



Фонд же обратился в суд с иском, в котором требовал взыскать долг с году ООО «Северная лесная компания» и всех поручителей, а также пустить с молотка заложенное имущество. Суд первой инстанции с требованиями фонда согласился. Однако должник решил обжаловать это решение в Верховном суде Бурятии.



Представитель году ООО «Северная лесная компания» в суде пояснил, что дело в первой инстанции рассмотрели в их отсутствие. Что неустойка могла бы быть и меньше. И вообще – на дворе пандемия, а должник работает в одной из наиболее пострадавших отраслей.



«Основным видом деятельности предприятия являются грузовые перевозки - как железнодорожным, так и автомобильным транспортом. Постановлением Правительства РФ утвержден список отраслей экономики наиболее пострадавших в условиях распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с этим списком деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам является отраслью наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса. В настоящее время предприятие предпринимает все необходимые меры для осуществления деятельности и дальнейшего погашения образовавшейся задолженности, однако в случае изъятия залоговых транспортных средств, возможность по осуществлению деятельности у предприятия будет сведена к минимуму», - рассказал судьям представитель компании.



Впрочем, и фонд, и суд оказались глухи к мольбам пострадавшего от пандемии бизнеса. И в итоге имущество, на котором бизнесмены планировали зарабатывать после пандемии, отправится с молотка.



Отметим, это далеко не единственное дело, когда институты развития, задача которых – помогать бизнесу, обращаются в суд с подобными требованиями.



Фото: «Номер один»



