В Бурятии прокурор отобрал у энергетиков 37 млн рублей

Предприятие на севере Бурятии обязали вернуть полученные ранее деньги в бюджет



Прокурор Баунтовского района обратился в суд с иском о взыскании с ООО «Сибирь» в доход муниципального образования сумму излишне полученной субсидии в размере более 37 млн рублей.



Ранее прокуратура района провела проверку расходования субсидий на компенсацию выпадающих доходов по электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями. Ведомство выяснило, что ООО «Сибирь» продает электроэнергию населению отдаленных поселков Баунтовского района и вправе получать субсидии на компенсацию выпадающих доходов по электроэнергии.



В 2018 году компании была выплачена такая субсидия в размере 32 923 149 рублей, за 2019 год - в размере 34 481 369 руб. Обязательным условием получения этих денег был объем полезного отпуска электроэнергии населению – не менее 922 тысяч кВт.ч.



«При этом в случае невыполнения целевого показателя результативности, организация ответчика должна возвратить в доход бюджета неиспользованную субсидию», - приводит суд позицию прокурора.



В итоге выяснилось, что целевой показатель результативности в 2018 и 2019 годах не достигнут, разница в фактическом объеме отпуска электроэнергии населению и установленным соглашением целевым показателем результативности в 2018 году составляет 506 508 кВт.ч., в 2019 году – 514 610 кВт.ч. Поэтому прокурор пошел в суд, требовать у ООО «Сибирь» возвратить субсидию.



Конечно, энергетики возражали против такого требования. На суде представитель компании пояснил, что предоставленные в 2018 и 2019 году суммы субсидий были израсходованы полностью по целевому назначению.



«Считает, что целевой показатель результативности является обычным индикатором и не связан с расчетом экономики предприятия, с расчетом фактических затрат предприятия - на приобретение и расход топлива, выплату заработной платы, которые привязаны к часам работы дизельных станций согласно графику, утвержденному районной администрацией. При этом график отрабатывался в полном объеме, что подтверждается ежеквартальными отчетами, представляемыми в соответствии с договорами. Просил учесть, что с учетом постоянного снижения численности населения района, при установленных тарифах, выполнение целевых показателей невозможно», - приводит суд позицию ответчика.



Впрочем, Фемида не вняла аргументам энергетиков и субсидию все же отобрали. Не помогла компании и апелляционная жалоба, по итогам которой было принято решение отказать ООО «Сибирь» и оставить вердикт первой инстанции в силе.



Фото: «Номер один»

