Бурятия получила дотации из федерального бюджета

310 млн рублей направят на поддержку первоочередных расходов



Дополнительные дотации из федерального бюджета получила Республика Бурятия в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии



"Финансирование в размере 310 млн рублей будет направлено на поддержку первоочередных расходов и мер по обеспечению сбалансированности республиканского бюджета", - добавили в правительстве.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

