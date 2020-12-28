Улан-удэнцы стали чаще расплачиваться за проезд безналично

По сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился на 46%
Более 21 тысячи поездок в общественном транспорте ежедневно с помощью безналичных расчетов совершают жители Улан-удэ. По сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился на 46%. Всего в 2020 году в столице Бурятии зафиксировано почти 5 млн. безналичных оплат проезда, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Для оплаты поездки пассажиру городских автобусов, трамваев и маршруток достаточно приложить к терминалу свою бесконтактную банковскую карту, воспользоваться смартфоном или смарт-часами с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay. Система приема безналичных платежей быстро и безопасно принимает оплату за проезд.
«Оплатить проезд безналично жители и гости столицы Бурятии могут уже в 280 транспортных средствах – это все трамваи и автобусы города, а также маршрутные такси, следующие по движению рейсов №3, №44, №59, №82 и №100. При этом система эквайринга Сбера, размещенная в городском транспорте, принимает оплату проезда картой любого банка и любой платежной системы», - сообщил заместитель управляющего Бурятского отделения Сбербанка Алексей Кузьмин.
С 21 декабря 2020 года в рамках акции МУП «Городские маршруты» и МУП «Управление трамвая» пассажиры городского муниципального общественного транспорта Улан-Удэ при безналичной оплате проезда получают бонус «4-я поездка - бесплатно». Подробнее об условиях акции на сайте www.proezd03.ru.
Фото: «Номер один»
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