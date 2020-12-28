Улан-удэнцы стали чаще расплачиваться за проезд безналично

По сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился на 46%





Более 21 тысячи поездок в общественном транспорте ежедневно с помощью безналичных расчетов совершают жители Улан-удэ. По сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился на 46%. Всего в 2020 году в столице Бурятии зафиксировано почти 5 млн. безналичных оплат проезда, сообщили в пресс-службе Сбербанка.