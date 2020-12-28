«ТимлюйЦемент» укрепляет здоровье заводчан

Предприятие приобщает сотрудников к спорту и искореняет вредные привычки





ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») одержало победу на региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы».

Основные задачи конкурса – выявление организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства на предприятиях. Тимлюйский цементный завод подал заявку на участие в проекте и поделился своим опытом формирования здорового образа жизни коллектива.Как сообщили в пресс-службе компании, холдинговая компания «Сибирский цемент» активно пропагандирует здоровый образ жизни, развивает спортивное движение во всех регионах присутствия. Сотрудники ООО «ТимлюйЦемент» регулярно участвуют в различных спортивных мероприятиях, в частности, в спартакиадах поселка Каменск, состязаниях руководителей предприятий и организаций Кабанского района, в турнирах по подледному лову, а также ежегодной Летней спартакиаде холдинга «Сибирский цемент».Профессионализм работников, достаточное материально-техническое обеспечение – это основные, но далеко не единственные условия достижения высоких производственных результатов. Важно, насколько комфортно заводчане ощущают себя на рабочем месте. В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда на предприятии работает служба охраны труда и промышленной безопасности (служба ОТ и ПБ), являющаяся независимой структурной единицей предприятия. В числе первостепенных задач подразделения – контроль за соблюдением нормативных актов РФ по охране труда, профилактическая работа, направленная на предупреждение профзаболеваний и случаев производственного травматизма.«Наша служба принимает участие в конференциях и семинарах. В 2019 году мы посетили семинар «Повышение культуры использования средств индивидуальной защиты на производстве», который проводился при поддержке Министерства экономики республики Бурятия, а также совещание «Культура безопасности труда – ключ к снижению производственного травматизма». Здоровье – важный показатель общественного развития, определяющий экономический, трудовой, демографический потенциал общества. Необходимо последовательно решать задачу оздоровления работников и воспитания у них ответственного отношения к своему здоровью», – убеждена руководитель службы ОТ и ПБ ООО «ТимлюйЦемент» Наталья Денисова.В этих целях в начале года «ТимлюйЦемент» запустил пилотный проект по программе «Укрепление здоровья на рабочем месте» совместно с Республиканским центром медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой (РЦМП). Проект, разработанный специально для заводчан, предусматривает искоренение у сотрудников зависимостей, в частности табакокурения и злоупотребления алкоголем, предупреждение эмоционального выгорания, организацию рационального режима труда и отдыха, здорового питания. Напомним, 21 января на предприятии состоялось рабочее совещание, участниками которого стали представители РЦМП и Тимлюйского цементного завода.К профилактическим мероприятиям, способствующим укреплению здорового образа жизни, относятся проведение обязательных медицинских осмотров для всех сотрудников предприятия, обеспечение специальной и санитарной одеждой и обувью, смывающими и обезвреживающими средствами. Средствами индивидуальной защиты работники снабжаются непрерывно, служба ОТ и ПБ на постоянной основе отслеживает новые предложения в этой области и выбирает качественные СИЗ. Кроме того, завод проводит дополнительные комплексные медицинские осмотры совместно с РЦМП, а также диспансеризацию в случае необходимости.«Программа по укреплению здоровья заводчан направлена на снижение показателя временной нетрудоспособности. Мы понимаем, что главный принцип, которым мы должны руководствоваться при формировании осознанного отношения сотрудников к собственному здоровью, – это комплексный подход, включающий правильное питание, спорт, эмоциональное здоровье. Второе место в конкурсе – свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении. В планах на 2021 год – больше внимания уделять просветительской работе, пропаганде здорового образа жизни. На мой взгляд, такая кампания способна убедить многих работников отказаться от вредных привычек», – подчеркивает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко.Фото: «ТимлюйЦемент»