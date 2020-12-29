Жители Бурятии приобретают жилье с помощью неипотечных сервисов Сбербанка

Их плюсом являются безопасность и комфорт
7117 сделок купли-продажи недвижимости совершили в 2020 году жители регионов присутствия Байкальского банка Сбербанка с помощью неипотечных сервисов Сбера. По данным статистики спрос на дистанционные услуги по электронной регистрации недвижимости и безопасные расчеты при покупке жилья в сравнении с 2019 годом вырос более чем в 2 раза.
Так, 506 жителей Бурятии в 2020 году воспользовались сервисом «Электронная регистрация» и 427 граждан предпочли оплатить свою покупку/принять денежные средства при продаже через инструменты безопасных расчетов Сбера.
«Пандемия безусловно повлияла на поведение покупателей. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что дистанционные неипотечные сервисы стали удобны для жителей Бурятии. Плюсом сервисов является и их безопасность, и комфорт. Все можно оформить за один поход в банк. Важно отметить, что срок регистрации перехода права собственности составляет до трех рабочих дней, что значительно ускоряет процесс ипотечной сделки», - рассказала начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Бурятского отделения Сбербанка Алла Каратник.
Сервисы Сбербанка «Электронная регистрация» и «Безопасные расчеты» позволяют направлять документы на регистрацию сделки недвижимости без посещения МФЦ и Росреестра, а также проводить необходимые расчеты с продавцом. После подписания документов по сделке банк принимает денежные средства покупателя, они блокируются на специальном счете и перечисляются продавцу автоматически только после регистрации договора купли-продажи. При этом банк электронно подает документы в Росреестр для перехода права собственности от продавца к покупателю.
Покупатель и продавец за один визит решают все вопросы по сделке, включая регистрацию права собственности и безопасные расчеты по сделке.
Большинство вопросов, связанных с выбором, приобретением и регистрацией жилья, жители регионов могут в настоящее время решить на портале ДомКлик от Сбербанка. Записаться на сделку можно также на сайте www.domclick.ru, через риелтора или в любом офисе ипотечного кредитования Сбера.
Фото: pixabay.com
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