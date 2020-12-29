Жители Бурятии приобретают жилье с помощью неипотечных сервисов Сбербанка

Их плюсом являются безопасность и комфорт





7117 сделок купли-продажи недвижимости совершили в 2020 году жители регионов присутствия Байкальского банка Сбербанка с помощью неипотечных сервисов Сбера. По данным статистики спрос на дистанционные услуги по электронной регистрации недвижимости и безопасные расчеты при покупке жилья в сравнении с 2019 годом вырос более чем в 2 раза.