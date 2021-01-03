Бизнес Бурятии в разгар пандемии: большие провалы и маленькие победы

Несмотря на насыщенность 2020 года негативом, мы решили наряду с минусами поискать положительные моменты в прошедшем году



Учитывая, что тема этого текста – бизнес, поиск дался нам нелегко. Но мы смогли. Правда, многие положительные новости у нас получилась с добавкой «но…». Впрочем, они есть, и это уже само по себе радует. Ведь чему нас научил 2020-й год, так это радоваться мелочам.



Деньги на паранойе



Конечно, говоря о тех, кто сумел в 2020 году заработать больше, на ум, прежде всего, приходят аптеки. На одних только масках торговцы здоровьем сделали, думается, неплохую кассу. А если добавить сюда и остальные лекарства…



Но.



Как пираньи накидываются на попавшего в воду теленка, обгладывая его до костей, так и жители Бурятии «обглодали» прилавки аптек, создав дефицит лекарств, в первую очередь – антибиотиков и противовирусных препаратов. Хоть людям и объясняли, что от «короны» они не спасут.



- Дефицит в аптеках есть. Правительством выделены дополнительные средства «Бурят-Фармации», чтобы предприятие могло по предоплате закупать партии. Представители «Бурят-Фармации» и Минпрома Бурятии вылетели в Москву для работы с заводами-производителями, - говорила министр здравоохранения Евгения Лудупова, после того как население негодующие указало пальцем на пустые прилавки аптек.



В итоге лекарства все же завезли, и довольные жители, думается, закупились впрок. А значит, аптечная сеть Бурятии неплохо «наварилась» на параноидальных страхах людей. Сколько они сумели на этом заработать, пока неизвестно. Впрочем, у нас не принято делиться такой информацией, так что аптеки, думается, подобно кроту из мультфильма «Золушка», тихонечко посчитают заработанные монеты и никому об этом не расскажут.



Без дяди Баира никуда



Сумели сориентироваться и производители медицинских масок. Например, предприниматель Ратмир Надмитов организовал в Бурятии производство дефицитных в какой-то период масок.



Но.



Аптеки республики, о которых мы говорили выше, по какой-то причине отказались принимать на продажу бурятские маски.



- Маски нашего производства не пускают на прилавки аптек. Аптеки не проявляют никакого интереса. У нас есть база данных по всем аптекам. Мы сделали рассылку как по Улан-Удэ: «Лара», «Ромашка» и другим, так и по сельским районам. Потом обзванивали. У нас нормальные цены (5,5 рубля за маску), даем хорошую, большую отсрочку оплаты – два месяца. Это льготные условия, мы готовы к сотрудничеству, но аптеки нас игнорируют. Предпочитают развешивать объявления «Масок нет», - рассказывал нам о ситуации Ратмир Надмитов летом этого года.



Причины такого «неспортивного» поведения аптек до сих пор остаются неизвестными. То ли было лень возиться, то ли в дело вступили негласные законы рынка. Ведь не секрет, что предпринимателям часто приходится искать неформальные пути на прилавки различных сетей.



В итоге местные маски все же появились в продаже. А значит, хоть кто-то в Бурятии сумел провернуть так называемое «импортозамещение», о котором власти твердят нам еще со времен продуктовых санкций.



Кто не успел, тот опоздал



Сразу две бурятские компании оседлали более высокотехнологичное направление по деланию денег на борьбе с ковидом. Например, бурятская компания ООО «Рапид Био», являющаяся резидентом Сколково, разработала и зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на антитела к коронавирусу. Позже выяснилось, что за ней стоит влиятельный бизнесмен и политик Вячеслав Покацкий. Хотя официально он не является ни руководителем, ни учредителем этой компании.



«Номер один» уже писал, что на массовое производство экспресс-тестов в Бурятии республика выделила 50 млн бюджетных рублей.



Но.



Некоторые эксперты сомневаются в успехе предприятия, считая, что проект безнадежно опоздал со сроками. Ведь продукция нужна была раньше, а не к 2021 году, когда коронавирус может сменить очередная модификация того же давнего гриппа H1N1, к которому «ковидные» тесты будут бесполезны.



Бизнес по-российски



Вторая компания, занимавшаяся разработкой экспресс-теста на антитела, резидент Сколково - компания DRD Biotech («ДРД»), ранее разработавшая первый в мире тест хронической ишемии мозга. По словам главы Бурятии, эта контора также сумела получить помощь из бюджета на свой проект.



Но.



Вот что рассказала нам известный ученый Светлана Дамбинова про эту организацию. Поначалу она сотрудничала с «ДРД», но потом что-то пошло не так.



- Последующее сотрудничество с молодым руководством ООО «ДРД» стало разочаровывать. К сожалению, были нарушены договоренности и не выполнены подписанные договоры. Кроме того, очевидно, недостаточная компетенция приводит к ошибочным решениям, а самомнение, родившееся на волне успехов, - к отсутствию серьезных инвесторов.



Другими словам, руководство фирмы построило бизнес на чужих изобретениях, а после, видимо, решило подвинуть ученых в сторону.



- Наиболее досадным в развитии наукоемкого бизнеса в РФ является открытое неуважение менеджеров к интеллектуальной собственности, достижениям ученых, образованию и знаниям. Это так называемый современный принцип «бизнеса по-российски» с организацией хитроумных схем и стремлением к созданию начального капитала любой ценой, - рассказала Светлана Дамбинова.



Чему тут удивляться? Словосочетание «бизнес по-российски» стало уже почти ругательным. И его «таежные» законы каким-то образом за последние десятилетия умудрились стать нормой.



Пацифизм «приборки»



Запрыгнуть в «ковидный» вагон успело и улан-удэнское Приборостроительное объединение. Предприятие, раньше занимавшееся выпуском продукции для оборонки, качнуло в сторону пацифизма и теперь выходит на мирные гражданские рынки.



Например, предприятие освоило производство пипеточных наконечников для дозаторов. Они используются в медицинских, ветеринарных, химических лабораториях и исследовательских центрах. Сейчас большая часть наконечников поставляется в Россию из-за рубежа. В ближайшем будущем Приборостроительное объединение планирует выпускать до 500 млн наконечников в год.



Еще один «ковидный» проект «приборки» - производство рециркуляторов-обеззараживателей воздуха. Казалось бы, здорово.



Но.



Мы помним «инновационное» производство этого предприятия, когда руководство заявило о выпуске так называемых «умных» энергосчетчиков. Когда вместо производства получили цех по переклеиванию этикеток на счетчиках, произведенных в другом месте. Повторится ли история с рециркуляторами, неизвестно. Впрочем, чем бы дитя не тешилось, лишь бы денег из бюджета не просило…



Больные вместо туристов



Перейдем же к тем, кого ковид пригвоздил к земле с риском больше не подняться. Чтобы подсчитать отрасли, которые подкосила пандемия, пальцев на руках не хватит. Поэтому пройдемся по самым пострадавшим. К слову, здесь тоже имеется целый ряд «Но…».



Туризм и гостиницы – тут без лишних комментариев. Отрасль, властями Бурятии фанатично провозглашенная «приоритетной», несмотря на десятилетие провалов (вспомним хотя бы «Байкальскую гавань», где и поныне перекати-поле), оказалась в глубокой яме.



Но.



Наиболее предприимчивые владельцы гостиниц нашли способ, как подзаработать и в разгар пандемии. Так, Иричней Матханов, своевременно прикупивший бывшую ранее в собственности республики гостиницу «Гэсэр», ныне называемую «Парк отель Улан-Удэ», пошел рискованным путем. И перепрофилировал ее под ковид-стационар.



По решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией «Парк отель Улан-Удэ» (бывший «Гэсэр») передан под стационар для долечивания пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщало в октябре правительство республики.



Поговаривают, что туристы после окончания пандемии будут весьма скептически относиться к перспективе отдохнуть в номерах, где чихали, кашляли и мочились в утки коронавирусные больные. Но не нам судить о бизнес-стратегии господина Матханова.



«Нелегалы» на коне



Кувалдой по голове пандемия зарядила сфере транспорта. Здесь и авиаперевозки, которые заглохли напрочь, и грузовые перевозки, которые, впрочем, пострадали чуть меньше. А общественный транспорт чиновникам вообще пришлось за уши вытягивать из кризиса, чтобы сохранить автобусы и маршрутки, дабы вышедшим из самоизоляции жителям было на чем добраться до работы. Часть маршрутов оказались на грани закрытия, часть – сильно сократили количество машин.



Но.



На этом фоне разгулялись так называемые «черные маршрутчики», орудующие в районах Бурятии.



- Создается какая-то сеть в мессенджерах, там определенное количество участников. Он (нелегальный перевозчик. – Прим. ред.) прикидывается физическим лицом, отправляет сообщение: «еду из Закаменска в Улан-Удэ, возьму столько-то человек за такую-то плату». И этот институт сейчас обширно развивается по всей России, - рассказал чиновник схему работы «черных перевозчиков».



Как мы уже писали, главная проблема таких услуг, конечно же, безопасность. Здесь тебе ни предрейсового медосмотра, ни техосмотра, ни страхования жизни и здоровья пассажиров. Конкретного решения проблемы у чиновников пока нет. Есть только намерение создать очередную комиссию, которая будет чесать голову и думать, как победить «нелегала».



Местные не в почете



Отдельного упоминания в итогах 2020 года заслуживают мелкие продавцы одежды и прочих несъедобных товаров, как правило, базирующиеся в торговых центрах. С одной стороны, они столкнулись с низким платежеспособным спросом из-за «ковидного» обнищания населения. В другой – с локдаунами, прикрывшими их работу в самые денежные месяцы года.



Но.



Речь идет, конечно же, о местных продавцах. Ведь последний локдаун не коснулся федеральных сетей по продаже одежды и прочего, работавших без лишней конкуренции и, судя по всему, сумевших неплохо на этом заработать.



Не время развлекаться



К слову, о торговых центрах. Тут тоже все плохо: кинотеатры, детские зоны развлечений и прочие точки притяжения оказались под замком, ограничив приток посетителей. Здесь печальный итог можно подвести без всяких «Но». Как и в отношении театров, недавно открывшихся, и всей индустрии по организации праздников. Ибо праздновать жителям Бурятии запрещено, по крайней мере, официально.



Сюда же можно отнести общепит, который мало того, что был закрыт на период самоизоляции, так еще и остался без новогодних корпоративов - они сейчас под запретом. А ведь «корпораты» делали ресторанам и кафе выручку, на которую они существовали все остальные «голодные» зимние месяцы. Больше всех досталось банкетным залам – они в этом году вообще вряд ли что-то заработают.



Без сильных «увечий» осталась разве что торговля продуктами, которую закрыть никто не решился. Впрочем, даже несмотря на весеннюю панику, когда напуганные ковидом впечатлительные люди скупали туалетную бумагу и гречу, вряд ли торговые сети в этом году смогут похвастаться рекордной выручкой. Ведь денег у населения стало меньше, а значит, и покупать они стали меньше.



Таким образом, мы хоть и нашли некие положительные итоги для бурятского бизнеса, утешительными их не назовешь. Большинство коммерческих организаций со страхом смотрят в завтрашний день. Ведь конца пандемии пока что не видно.



Станислав Сергеев, «Номер один».