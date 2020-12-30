Бурятия бьёт рекорды по росту интернет-трафика

В сети МегаФона за год он вырос в два раза





Более чем в два раза вырос объем 4G-трафика в сети МегаФона в Бурятии в 2020 году по сравнению с прошлым. Увеличение объемов передачи данных стало возможным благодаря активному развитию оператором собственной инфраструктуры в регионе, а также рост пользователей цифровых сервисов среди абонентов, сообщили в пресс-службе компании.

Абоненты МегаФона в Бурятии – одни из лидеров по приросту объема передачи данных на Дальнем Востоке. По сравнению с прошлым годом суммарный интернет-трафик в сети оператора вырос на 61%, а в сети LTE – увеличился вдвое и составил порядка 20 петабайт данных. Для сравнения: это более 5 миллионов фильмов в HD-качестве.На что тратят жители республики мобильный интернет? Самые популярные активности в сети – просмотр Youtube. На него приходится почти 25% интернет-трафика в сети МегаФон. На втором месте Instagram – 12,2%, третью позицию занимает «ВКонтакте» - 8,4%, а четвертое место делят Tik-Tok и «Одноклассники» – по 5%. Остальной трафик у абонентов уходит на просмотр фильмов, сайтов и новостей, учебу, онлайн-игры, общение в мессенджерах, среди которых лидирует Whatsap, далее–Telegram и Viber.«С каждым годом цифровизация охватывает все большее число людей. А в сложившихся условиях вынужденной самоизоляции и «удаленки» телеком-услуги становятся ещё важнее. Качественная связь и скоростной интернет – главное условие для стабильной работы онлайн-сервисов, особенно в условиях повышенной нагрузки на сеть, - отмечает директор Бурятского отделения МегаФона Виталий Тен. – Поэтому мы постоянно наращиваем и поддерживаем качество сети, чтобы скоростной мобильный интернет был доступен для самого широкого круга наших абонентов».В 2020 году МегаФон улучшил качество связи и увеличил скорость мобильного интернета в 18 из 21 района республики. Это Северо-Байкальский, Курумканский, Баунтовский, Баргузинский, Прибайкальский, Еравнинский, Хоринский, Кабанский, Иволгинский, Заиграевский, Кижингинский, Тункинский, Тарбагатайский, Селенгинский, Мухоршибирский, Джидинский, Бичурский и Кяхтинский районы.По итогам более чем 7000 пользовательских тестов среди всех операторов связи, которые были проанализированы экспертами Ookla в 2020 году, МегаФон в республике остается лидером по скорости скачивания с показателем 26,3 Мбит/с.Фото: Shutterstock