30.12.2020
Программа лояльности «СберСпасибо» запустила новогоднюю акцию «Бонусы под ёлку»

Программа лояльности «СберСпасибо» запустила новогоднюю акцию «Бонусы под ёлку»

Участники программы смогут перевести накопленные бонусы своим друзьям и близким

Программа лояльности «СберСпасибо» запустила уникальную акцию в преддверии Нового года: клиенты могут дарить бонусы другим участникам без ограничений по уровням привилегий.

В период с 29 по 31 декабря включительно участники программы лояльности «СберСпасибо» смогут перевести накопленные бонусы своим друзьям и близким. Перевод доступен участникам на всех уровнях привилегий, сообщили в пресс-службе банка.

Для того, чтобы совершить перевод, нужно:

• Зайти в раздел «Перевод бонусов» в мобильном приложении «СберСпасибо»;

• Выбрать количество бонусов, которое хотите перевести в подарок;

• Ввести данные того, кого хотите порадовать, и нажать «Перевести».

Подробнее об акции можно узнать по ссылке.

«Всеми способами создаём новогоднее настроение у наших клиентов - всего 3 дня накануне праздников будет возможность подарить бонусы друзьям и близким вне зависимости от уровня привилегий отправителя. Отличный вариант для тех, кто исчерпал идеи по придумыванию оригинальных подарков, ведь за бонусы получатель сможет приобрести выгодные предложения от наших партнёров», - рассказал директор дивизиона «Лояльность» ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев.

Фото: «Номер один»
сбербанк
^