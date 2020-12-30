В Улан-Удэ появится Мегаполис

«Бургражданстрой построит в столице Бурятии 1 млн квадратных метров жилья





Компания «Бургражданстрой» начала реализацию крупнейшего за всю новейшую историю региона инвестиционного проекта по строительству домостроительного комбината в Улан-Удэ. Домостроительный комбинат позволит быстро и недорого возводить дома, а за десять лет предполагается построить не менее 1 млн квадратных метров жилья с объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. В 148 кварталах Улан-Удэ планируется возвести 200 жилых многоквартирных домов с шестью детсадами на 840 мест, двумя школами по 1250 мест каждая, спортзалы, магазины, супермаркеты и другие предприятия сферы услуг. Стоимость одного квадратного метра нового жилья планируется от 45 тыс. рублей, что значительно ниже нынешних средних уровней цен на новостройки в Улан-Удэ.

В Улан-Удэ сегодня около 50% населения живет в неблагоустроенном секторе, что определяет высокий спрос на новостройки. Но на этом пути возникло несколько проблем - это удорожание строительства, связанное с увеличением цен на стройматериалы, ростом стоимости подключения к инженерным коммуникациями и переходом на проектное финансирование. Снизилась и скорость возведения новостроек способом монолитного строительства, что связано с критической зависимостью строительного сектора РБ от китайских специалистов. Все более ощущалась и нехватка строительных площадок. Одновременно в связи с вхождением республики в ДФО стали доступны недорогие ипотечные программы. Как следствие, возник острейший дефицит жилья.- Выход для решения этих проблем видится лишь один - кардинальное реформирование подходов к жилищному строительству в городе и республике, поскольку действующие предприятия не в силах удовлетворить растущий спрос, - сообщил генеральный директор Фонда развития Улан-Удэ Евгений Бартанов. - Именно поэтому компанией «Бургражданстрой» реализуется проект строительства в Улан-Удэ домостроительного комбината (ДСК), который позволит убрать сезонный фактор и возводить дома круглогодично, ведь стеновые панели будут изготавливаться и набирать необходимую крепость в заводских условиях. Скорость возведения домов значительно вырастет, что снизит себестоимость строительства жилья, сделает его более доступным и позволит комплексно застраивать территории.Пока же существующие застройщики Республики Бурятия не имеют подобных технологий. И, поскольку монолитное строительство более затратно по материалам, времени и работе, ДСК снизит себестоимость квадратного метра. А это, в свою очередь, позволит новоселам получать жилье по более выгодным ценам и не ждать квартир годами. Ведь сроки возведения домов сокращаются как минимум в два раза. Реализация проекта уже началась.В сентябре «Бургражданстрой» выкупил недалеко от ТЭЦ-2 производственные корпуса ремонтной базы энергетиков, и в настоящее время там идет подготовка к монтажу нового импортного оборудования. Под строительство первой очереди нового микрорайона в 148а квартале, расположенного недалеко от поселка Энергетик, выделено 18 гектаров земли под возведение 30 домов.В «Мегаполисе» будет построено шесть кварталов: дома с подземными парковками и со всей сопутствующей инфраструктурой: школы, детсады, поликлиника, магазины, спортивные площадки и спортзал, в перспективе крупный торгово-развлекательный комплекс с кинотеатром. Первые этажи зданий предназначены для продажи и сдачи в аренду малому бизнесу, соответственно, будут созданы и новые рабочие места.Тем самым, по словам Евгения Бартанова, часть новоселов будут работать внутри района, что снизит маятниковые колебания дорожного трафика. При этом планируется строительство дороги Спиртзаводской тракт - Энергетик - ул. Мокрова с перспективой ее расширения до четырехполосной, что предусматривается в стратегическом плане развития Улан-Удэ.Не случайно, учитывая стоимость одного квадратного метра жилья ниже рыночных показателей и перспективами их будущего роста, будущий жилой район на 50 тыс. человек получил название Мегаполис. Куда переедет немало новоселов и представителей малого бизнеса, открыв на первых этажах зданий свои предприятия: кафе, магазины и другие объекты сферы услуг. В Мегаполисе будет практически все, что необходимо новоселам для комфортной жизни.Первую очередь жилого района - десять жилых домов на полторы тысячи квартир - планируется сдать в четвертом квартале 2023 года. Это будут 1-, 2-, 3-комнатные квартиры площадью от 38 до 76 квадратных метров. На сайте bgs03.ru уже можно познакомиться с планировками будущих квартир. А само бронирование квартир со стоимостью квадратного метра в 45 тыс. рублей уже началось в офисах продаж «Бургражданстроя». Компания проводит ипотечное сопровождение с нулевой комиссией по оформлению. Бронирование будущих квартир также бесплатное. Телефон для справок: 22-22-50.- Немаловажно, что строительство ДСК и жилого района «Мегаполис» будет многосторонним, - продолжает директор Фонда развития Улан-Удэ Евгений Бартанов. - Помимо новых рабочих мест, на ДСК (около 200 человек), непосредственно на монтаже жилых конструкций на площадках, будут работать только местные специалисты: крановщики, сварщики и другие. Неподалеку от Мегаполиса создается Промышленный парк, где будут работать новые предприятия агропромышленного сектора.Не случайно, учитывая стратегическое значение ДСК и Мегаполиса, для города рабочую группу по реализации инвестпроектов возглавил глава Бурятии Алексей Цыденов. Таким образом, совершенствование жилищного строительства и комплексное развитие территорий в Улан-Удэ позволит решить большое количество проблем в столице республики и, прежде всего, удовлетворить высокий спрос на качественное и недорогое жилье.Валентин Соколов, «Номер один»Фото: предоставлено ООО «Бургражданстрой»