Сбер сказал врачам спасибо от всех клиентов

За время акции собрали почти 400 благодарностей в адрес медиков





С 3 по 17 декабря в офисах Сбербанка в Улан-Удэ по адресу ул. Гагарина, 25, ул. Октябрьская, 15, ул. Ключевская, 8а, ул. Терешковой, 2а, ул. Балтахинова, 13 прошла акция «Скажи «спасибо» врачам». Каждому клиенту при обслуживании предлагалось принять участие в создании благодарственных альбомов для персонала больниц и поликлиник.

Цель акции – поддержка медицинских работников, труд которых в период пандемии коронавируса особенно важен и ценен. Акция выражает признательность тем, кто весь 2020 год выполнял свой долг – лечил людей и спасал их жизни, сообщили в пресс-службе Сбера.За время акции было собрано почти 400 благодарностей в адрес медицинских работников Бурятии. Все бланки были сшиты в 4 специальных альбома и переданы главным врачам ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» и ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница».«За каждым выздоровевшим пациентом, за каждой спасенной жизнью стоит тяжелая работа, тех, кто идет на риск, кто проводит в больницах круглосуточные дежурства без отдыха, кто выполняет свой долг, кто по зову души приходит на помощь, когда нам страшно и больно. Мы видим и ценим работу медиков. И сегодня хотим сказать: «Спасибо». Спасибо за ночи без сна, спасибо за вашу выдержку и стойкость, спасибо за самопожертвование, спасибо за смелость, спасибо за жизнь. Врачи, медсестры, санитары, волонтеры – те, кого не видно за масками в потоке тысяч других людей, но именно они настоящие герои нашего времени», - сказал управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов.Фото: «Номер один»