Самолет «Байкал» совершит первый полет до конца 2021 года

Министр промышленности России рассказал о детище Улан-удэнского авиазавода
Первый полет самолет «Байкал» совершит до конца 2021 года, а уже с 2023 года начнутся его коммерческие поставки. Об этом на «Деловом завтраке» в редакции «Российской газеты» рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
«Первый полет мы рассчитываем совершить до конца 2021 года. Сертификацию планируем завершить в конце 2022 года - начале 2023 года, начать коммерческие поставки с 2023 года. До 2030 года предварительно рассчитываем, что рынок может востребовать 170-200 машин, а затем добавятся еще и внешние рынки», - рассказал Денис Мантуров.
По мнению министра, «Байкал» сможет заменить Ан-2, который прослужил России и многим странам почти 70 лет. «Очевидно, что в ближайшие несколько лет эти самолеты (Ан-2) будут постепенно полностью выведены из эксплуатации», - отметил глава Минпромторга.
Рыночный потенциал самолета в России определяется минимум в 190 самолетов до 2030 года. «Байкал-Инжиниринг» уже подписаны протоколы о намерениях с авиакомпаниями «Нимбус», «Полярные авиалинии», «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд», «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд», «Аэросервис».
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