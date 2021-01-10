Фермеры Бурятии смогут получить до 30 млн рублей по новому гранту

Впрочем, для желающих есть целый ряд ограничений



С 2021 года для малого и среднего бизнеса, который работает в сельской местности более двух лет, введен новый грант «Агропрогресс», сообщает



Предприниматели могут получить до 30 млн рублей. Средствами гранта можно закрыть до 25% стоимости инвестиционного проекта, который реализуется на кредитные средства. Средствами инвесткредита должно быть обеспечено не менее 70% стоимости проекта. Грант можно направить на уплату процентов по этому кредиту в течение не более полутора лет с даты получения гранта.



Средства разрешается потратить на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на оборудование, сельхозтехнику и спецтранспорт. Также грант можно будет направить на покупку животных, птицы и рыбопосадочного материала.



Получатели гранта должны будут в течение пяти лет со дня получения средств вести деятельность и достигнуть показателей, которые обозначили в заявке на получение гранта.



Фото: «Номер один»

С 2021 года для малого и среднего бизнеса, который работает в сельской местности более двух лет, введен новый грант «Агропрогресс», сообщает "Российская газета" Предприниматели могут получить до 30 млн рублей. Средствами гранта можно закрыть до 25% стоимости инвестиционного проекта, который реализуется на кредитные средства. Средствами инвесткредита должно быть обеспечено не менее 70% стоимости проекта. Грант можно направить на уплату процентов по этому кредиту в течение не более полутора лет с даты получения гранта.Средства разрешается потратить на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на оборудование, сельхозтехнику и спецтранспорт. Также грант можно будет направить на покупку животных, птицы и рыбопосадочного материала.Получатели гранта должны будут в течение пяти лет со дня получения средств вести деятельность и достигнуть показателей, которые обозначили в заявке на получение гранта.Фото: «Номер один»