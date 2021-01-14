Дочь бывшего мэра Улан-Удэ избежала банкротства

Наталья Айдаева оплатила крупный долг перед «Россельхозбанком»





История началась в феврале 2020 года, когда Россельхозбанк обратился в суд с требованием признать Наталью Айдаеву несостоятельной. В зале суда выяснилось, что основанием для иска стала задолженность, которую она накопила перед финансовой организацией по кредитному договору и договору поручительства (оба документа от 11 апреля 2017 года).

Первоначально речь шла о 5,3 млн рублей основного долга, а также о более 1 млн рублей процентов и пеней. Затем заявитель уточнил сумму требований, подлежащую включению в Реестр требований кредиторов, и просил суммарно 3,3 млн рублей.Уже в августе должница сумела изыскать деньги и оплатила небольшую часть. В сентябре перечислила еще 2,9 млн рублей.Банкротные заседания суда регулярно откладывались по ходатайству Натальи Айдаевой о предоставлении дополнительного времени для поиска финансовых средств. Видя, что дела двигаются в положительном направлении, суд тоже шел навстречу ответчице.На длительность процесса также повлиял локдаун, связанный с эпидемией коронавируса, а также то, что женщина сама болела.Незадолго до Нового года Наталья Айдаева представила в суд очередные квитанции об оплате долга перед банком, подтвердившие полное погашение обязательств. Истец также подтвердил, что задолженности больше нет.Суд, собравшийся после длинной череды переносов на заседание по проверке обоснованности заявления «Россельхозбанка» о банкротстве Айдаевой, признал заявление банкиров необоснованным. Ибо актуальных долгов на тот момент уже не было. Производство по делу прекратили.Если бы г-жу Айдаеву признали банкротом, то начались бы активные поиски счетов с ее деньгами, недвижимости, возможных акций, облигаций, драгоценностей и других активов, на которые государство наложило бы взыскание в пользу банка.Те, у кого ничего нет, обычно с легкой душой идут на этот этап. Кредитор не получает ничего и остается «с носом», а с человека списываются долги.Правда, гражданин, переживший банкротство, получает некоторые временные ограничения в своей деятельности. К примеру, запрет занимать должности в органах управления юрлица. Также он не может и иным образом участвовать в управлении юрлицом.Что побудило Наталью Айдаеву так активно заняться погашением долга, не совсем понятно. С одной стороны, она занимается бизнесом, участвует сразу в нескольких компаниях. Тут совсем «не с руки» терять право управлять юрлицом.Но, с другой стороны, согласитесь, возможен и самый обычный, простой и человечный вариант. Она посчитала делом чести достойно расплатиться с «Россельхозбанком».Служба информации «Номер один»Фото: pixabay.com