При регистрации сделки в электронном виде ставка составит 1% годовых





Сбербанк снижает ставки по «Дальневосточной ипотеке» на 0,7 процентного пункта. Программа позволяет жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО), Бурятии в том числе, получить ипотечный кредит по ставке 1,3% годовых, сообщили в пресс-службе банка.