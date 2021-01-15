Хозяйка супермаркетов «Абсолют» «попала» на деньги

Индиру Шагдарову через суд заставили вернуть долг





Бурятский предприниматель Индира Шагдарова, владеющая сетью супермаркетов «Абсолют», будет вынуждена выплатить своему деловому партнеру с Дальнего Востока 448 тыс. рублей

Таков исход бизнес-разбирательства, вылившегося в мировое соглашение, утвержденное недавно Арбитражным судом Приморского края.ИП Индира Шагдарова (бывший депутат горсовета Улан-Удэ) была ответчиком по иску ООО «Тихоокеанский продовольственный альянс». Альянс затребовал с бизнесвумен из Бурятии 574 тыс. рублей пени по договору поставки товара от 2018 года.В результате пятимесячного противостояния истец вышел в суд с ходатайством об утверждении мирового соглашения. Суд утвердил документ.Предприниматель признала свою задолженность перед дальневосточниками. Со своей стороны, владивостокцы согласились исполнить ранее вынесенное судебное решение, по которому уже должны были погасить свой долг перед ИП Шагдарова. В рамках мирового соглашения осуществлен взаимозачет двух сумм.В итоге сумма задолженности Индиры Шагдаровой снизилась и составила 448 тыс. рублей. Хозяйка «Абсолюта» обязалась перечислить деньги на расчетный счет делового партнера.Владивостокцы пообещали признать обязательства Шагдаровой по спорному договору поставки полностью исполненными.Служба информации «Номер один»Фото: russianstock.ru