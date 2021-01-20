Иркутская фирма сорвала капремонт домов в Бурятии

Компанию включили в реестр недобросовестных подрядчиков





УФАС признало ООО «Иркутские усадьбы» недобросовестным подрядчиком после рассмотрения обращения Фонда капремонта Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В прошлом году компания стала победителем аукциона на капитальный ремонт систем электроснабжения в многоквартирных домах в Муйском районе. По условиям договора 1 сентября подрядчик должен был приступить к работам, однако и в середине месяца работы не были начаты. Фонду пришлось расторгнуть договор», - рассказали в УФАС Бурятии.Включение в реестр недобросовестных подрядных организаций не позволит компании участвовать в торгах в ближайшие три года.Фото: «Номер один»