«Магнит» заявил о готовности работать с производителями продуктов в Бурятии

Однако попасть на полки федеральной сети будет не так-то просто



Продукция производителей из Бурятии может попасть на прилавки федеральной торговой сети «Магнит». Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минсельхоза по итогам видеоконференции представителей ритейлера с производителями республики.

Как отметил в приветственном слове директор департамента по категорийному менеджменту Сибирского округа розничной сети «Магнит» Илья Ахмеджанов, компания начнёт работу в пилотном режиме с производителями пищевой продукции республики в Красноярском крае и Хакасии.



- Конечно, благодаря буузам, случилась наша с вами встреча. Однако, нам, как компании, интересно будет рассмотреть не только буузы, но и обсудить поставки любой другой категории продукции вашего региона. Наша задача - растить локальных производителей и у нас есть примеры, когда локальные производители переходили в разряд федеральных. Как потенциальных партнеров, призываю вас составить заявки по каждой из категорий продукции для размещения в нашей сети, - рассказал Илья Ахмеджанов.



Он уточнил, что изменения в ассортименте происходят раз в квартал в каждой из категорий товаров. Следующий этап запланирован через три месяца, поэтому у производителей республики еще есть время собрать всю необходимую документацию и успеть попасть на полки «Магнит». По факту поступления предложение рассматривается в течение 45 дней. Весь процесс сопровождает категорийный менеджер, который будет закреплён за каждой организацией республики.



У Бурятии уже есть опыт работы с федеральной сетью «Магнит». В ее торговых точках с 2011 по 2015 годы была представлена компания «Бурятмяспром», которая входит в десятку лучших производителей мясных консервов в России. Предприятие рассматривает возможность поставок еще и колбас с разным сроком хранения.



В качестве возможного сотрудничества сегодня рассматриваются такие компании как «Амта», ООО «Байкальская живица», ООО «БМПП «Катюша», фабрика «Селенга» и другие.



В Минсельхозе отметили, что «Магнит» предъявляет серьезные требования к качеству закупаемых товаров. Они проверятся на соответствие всем требованиям законодательных нормативных актов, упаковки, наличие полной достоверной информации о товаре и его изготовителе. Кроме того, проводится аудит производственных площадок, а также качества продукции: срок годности, характеристики, товарный вид, условия хранения магазина. В случае необходимости дополнительно устраиваются дегустационные экспертизы и лабораторные исследования товаров.



- У нас есть достаточно интересная продукция, имеющая большой потенциал развития. Сотрудничество с федеральной торговой сетью имеет много различных нюансов и обязательств для поставщиков. Не все предприятия готовы выполнить эти обязательства, однако для тех, кто готов, открываются большие возможности - выйти со своей продукцией на другой уровень и значительно увеличить объемы производства. Сохранение высокого качества продукции – одно из основных условий сотрудничества, - прокомментировала начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Бурятии Татьяна Полозова.



Сейчас в Бурятии более 400 компаний производят продукты питания с общим объемом более 11 миллиардов рублей в год. При этом порядка трети продукции вывозится на рынки российских регионов.



Напомним, во время финала конкурса «Вкусы России» директор ПАО «Магнит» Ян Дюннинг, который объявлял победителей общенародного голосования, сообщил, что в Бурятии



- Мы уже близко к этому, мы уже есть в заявке, и планируем выйти и на Бурятию. Я знаю, что в вашем регионе очень популярны буузы. Я очень, рад, что сегодня это национальное блюдо получило международное признание. Мне кажется это важно, я поздравляю победителей, − сказал Ян Дюннинг.



Фото: magnit.com Как отметил в приветственном слове директор департамента по категорийному менеджменту Сибирского округа розничной сети «Магнит» Илья Ахмеджанов, компания начнёт работу в пилотном режиме с производителями пищевой продукции республики в Красноярском крае и Хакасии.- Конечно, благодаря буузам, случилась наша с вами встреча. Однако, нам, как компании, интересно будет рассмотреть не только буузы, но и обсудить поставки любой другой категории продукции вашего региона. Наша задача - растить локальных производителей и у нас есть примеры, когда локальные производители переходили в разряд федеральных. Как потенциальных партнеров, призываю вас составить заявки по каждой из категорий продукции для размещения в нашей сети, - рассказал Илья Ахмеджанов.Он уточнил, что изменения в ассортименте происходят раз в квартал в каждой из категорий товаров. Следующий этап запланирован через три месяца, поэтому у производителей республики еще есть время собрать всю необходимую документацию и успеть попасть на полки «Магнит». По факту поступления предложение рассматривается в течение 45 дней. Весь процесс сопровождает категорийный менеджер, который будет закреплён за каждой организацией республики.У Бурятии уже есть опыт работы с федеральной сетью «Магнит». В ее торговых точках с 2011 по 2015 годы была представлена компания «Бурятмяспром», которая входит в десятку лучших производителей мясных консервов в России. Предприятие рассматривает возможность поставок еще и колбас с разным сроком хранения.В качестве возможного сотрудничества сегодня рассматриваются такие компании как «Амта», ООО «Байкальская живица», ООО «БМПП «Катюша», фабрика «Селенга» и другие.В Минсельхозе отметили, что «Магнит» предъявляет серьезные требования к качеству закупаемых товаров. Они проверятся на соответствие всем требованиям законодательных нормативных актов, упаковки, наличие полной достоверной информации о товаре и его изготовителе. Кроме того, проводится аудит производственных площадок, а также качества продукции: срок годности, характеристики, товарный вид, условия хранения магазина. В случае необходимости дополнительно устраиваются дегустационные экспертизы и лабораторные исследования товаров.- У нас есть достаточно интересная продукция, имеющая большой потенциал развития. Сотрудничество с федеральной торговой сетью имеет много различных нюансов и обязательств для поставщиков. Не все предприятия готовы выполнить эти обязательства, однако для тех, кто готов, открываются большие возможности - выйти со своей продукцией на другой уровень и значительно увеличить объемы производства. Сохранение высокого качества продукции – одно из основных условий сотрудничества, - прокомментировала начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Бурятии Татьяна Полозова.Сейчас в Бурятии более 400 компаний производят продукты питания с общим объемом более 11 миллиардов рублей в год. При этом порядка трети продукции вывозится на рынки российских регионов.Напомним, во время финала конкурса «Вкусы России» директор ПАО «Магнит» Ян Дюннинг, который объявлял победителей общенародного голосования, сообщил, что в Бурятии могут появиться магазины сети «Магнит» - Мы уже близко к этому, мы уже есть в заявке, и планируем выйти и на Бурятию. Я знаю, что в вашем регионе очень популярны буузы. Я очень, рад, что сегодня это национальное блюдо получило международное признание. Мне кажется это важно, я поздравляю победителей, − сказал Ян Дюннинг.Фото: magnit.com