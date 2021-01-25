Рудник Ирокинда в 2020 году увеличил объем производства золота

Пандемия не помешала предприятию выполнить поставленные задачи





Рудник Ирокинда (входит в международную компанию Nordgold), несмотря на беспрецедентную глобальную пандемию COVID-19, по итогам 2020 года увеличил объем производства золота на 3%, до 39,6 тыс. унций, сообщили в пресс-службе «Бурятзолота».

Объем добычи золотосодержащей руды рудника Ирокинда по итогам 2020 года сохранился в границах аналогичного периода предыдущего года и составил 304 тыс. тонн. При этом объем производства золота вырос за счет увеличения объема переработки руды на 1% до 319 тыс. тонн, а также содержания золота на 4% до 4,34 г/т.«Несмотря на глобальную пандемию COVID-19, которая затронула наше предприятие, коллектив Ирокинды продолжал выполнять поставленные перед ним задачи. Я хочу поблагодарить всех наших сотрудников. Положительные производственные результаты, которые мы достигли несмотря на все вызовы, это заслуга всего коллектива. В текущем году мы продолжим реализацию инициатив по повышению операционной эффективности с целью поддержания объема добычи и переработки руды на уровне прошлого года. При этом мы сфокусированы на соблюдении промышленной безопасности и охраны труда. Сохранение здоровья и жизни наших рабочих наравне с поддержанием стабильной работы предприятия является первоочередной задачей менеджмента компании», рассказал исполнительный директор рудника «Ирокинда» Марсель Газизов.В 2021 году на руднике «Ирокинда» продолжится отработка запасов на жиле «Тулуинская». Восполнение запасов руды запланировано за счет разведочного бурения жилы «Высокая» и «Серебряковская» с высоким содержанием золота. Также запланировано обновление парка самоходной техники и вспомогальных машин. Кроме того, рудник планирует увеличить производительность обогатительной фабрики за счет ремонта цеха гравитации.Фото: «Бурятзолото»