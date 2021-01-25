Рудник Ирокинда в 2020 году увеличил объем производства золота

Пандемия не помешала предприятию выполнить поставленные задачи
Рудник Ирокинда (входит в международную компанию Nordgold), несмотря на беспрецедентную глобальную пандемию COVID-19, по итогам 2020 года увеличил объем производства золота на 3%, до 39,6 тыс. унций, сообщили в пресс-службе «Бурятзолота».
Объем добычи золотосодержащей руды рудника Ирокинда по итогам 2020 года сохранился в границах аналогичного периода предыдущего года и составил 304 тыс. тонн. При этом объем производства золота вырос за счет увеличения объема переработки руды на 1% до 319 тыс. тонн, а также содержания золота на 4% до 4,34 г/т.
«Несмотря на глобальную пандемию COVID-19, которая затронула наше предприятие, коллектив Ирокинды продолжал выполнять поставленные перед ним задачи. Я хочу поблагодарить всех наших сотрудников. Положительные производственные результаты, которые мы достигли несмотря на все вызовы, это заслуга всего коллектива. В текущем году мы продолжим реализацию инициатив по повышению операционной эффективности с целью поддержания объема добычи и переработки руды на уровне прошлого года. При этом мы сфокусированы на соблюдении промышленной безопасности и охраны труда. Сохранение здоровья и жизни наших рабочих наравне с поддержанием стабильной работы предприятия является первоочередной задачей менеджмента компании», рассказал исполнительный директор рудника «Ирокинда» Марсель Газизов.
В 2021 году на руднике «Ирокинда» продолжится отработка запасов на жиле «Тулуинская». Восполнение запасов руды запланировано за счет разведочного бурения жилы «Высокая» и «Серебряковская» с высоким содержанием золота. Также запланировано обновление парка самоходной техники и вспомогальных машин. Кроме того, рудник планирует увеличить производительность обогатительной фабрики за счет ремонта цеха гравитации.
Фото: «Бурятзолото»
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