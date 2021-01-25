В Улан-Удэ торги на ремонт дорог сопровождались жесткой борьбой и демпингом

Подрядчики сэкономили городскому бюджету более 100 млн рублей





В Улан-Удэ прошли торги на ремонт дорог, которые будут приводить в надлежащее состояние летом этого года. Их организатором выступало МУ «Улан-Удэстройзаказчик». Всего в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» запланирован ремонт 25 участков дорог на сумму 700 миллионов рублей.

Торги прошли в жесткой борьбе между большим количеством конкурирующих компаний. В результате стартовая цена аукционов по некоторым дорогам снижалась на десятки миллионов рублей.Больше всего повезло компании «Доринвест» Эдгара Закаряна. Она выиграла сразу три аукциона, в числе которых самый крупный - на ремонт дороги от ул. Ботаническая до 13 км. Стартовая цена контракта составляла почти 173 миллиона, в результате торгов она снизилась до 139 млн рублей.Также в активе этой фирмы ремонт дороги по ул. Бабушкина (от остановки «ул. Прямая» до ж/д переезда), ремонт дороги по ул. Павлова (от ул. З. Космодемьянской до ул. Сахьяновой) и ремонт дороги по ул. Спартака. Выполнить эти работы компания согласилась за 22,8 млн при стартовой цене в 29 миллионов.Третий лот, который выиграл «Доринвест», это ремонт дороги в Поселье, ремонт по ул. Гоголя до ул. Воровского и ремонт дороги по ул. Природная. Здесь цена контракта упала с 57 до 47 млн рублей.Два аукциона достались компании «Нардеван Строй» Ардака Назлуяна. Эта фирма будет ремонтировать дорогу в 113 микрорайоне за 49,7 млн (стартовая цена 51 млн) и дорогу от пр. Автомобилистов до ул. Комарова (объездная) за 47,3 млн (стартовая цена 58,8 млн рублей).Еще пять компаний выиграли по одному аукциону. ООО «Легион-1» Репсимы Кучукян отремонтирует дорогу по ул. Чертенкова, от ул. Чертенкова до остановки «Заовражная» и дорогу по ул. Юного Коммунара». Здесь экономия на торгах оказалась небольшой: цена контракта снизилась с 78 до 77,2 млн рублей.«Строительная Компания Олимп» Александра Гармаева и Евгения Доржиева будет ремонтировать дороги по по бульвару Карла Маркса, на улицах Шумяцкого, Кольцова, Красногвардейская и Заудинская. Чтобы взять этот контракт, компании пришлось «упасть» с 67 до 53 млн рублей.Ремонтом дорог по улицам Королева, Камова, Дарвина (от ул. Вакарина) и Амагаева займется «Инвестстрой» Михаила Коноваленкова. По этом аукциону серьезного падения цены не произошло, она снизилась с 55 до 54 млн рублей.Ремонтировать дороги по ул. Н. Петрова и ул. Комсомольская (от Н. Петрова до МГЛ) будет Скм Строй» Александра Нурбекяня. Он согласился исполнить контракт за 31 миллион вместо стартовых 38.Приведением в порядок дорог по ул. 40 лет Победы (от федеральной трассы до границы Иволгинского района), ул. Строителей (от ул. Дорожная до дома №39) и ремонтом проезда к школе по ул. Автотранспортная займется «СК Арсенал» Гарика Карсляна. В ходе торгов его компания предложила минимальную цену – 61 млн вместо стартовых 79.Таким образом, по нашим подсчетам, власти Улан-Удэ сэкономили на торгах не менее 100 миллионов рублей. Как показывает практика, сэкономленные средства мэрия города направляет на ремонт других городских улиц.Отразится ли столь значительное снижение стоимости контрактов на качестве ремонта городских дорог станет известно уже летом. Отметим, в прошлом строительном сезоне выезжающие на проверки объектов депутаты горсовета не раз выявляли недостатки в выполненных работах. А контракт с одним из подрядчиков, который не справился с заданием, и вовсе был расторгнут.Фото: мэрия Улан-Удэ