Директор «Бурятэнерго» готов поставить себе прививку от коронавируса

Вакцинироваться также хочет большинство персонала энергокомпании





В «Бурятэнерго» уже начали составлять списки работников, желающих пройти вакцинацию от ковида.

«Участие в данном мероприятии для каждого человека добровольное. Но львиная доля персонала готова вакцинироваться. Я лично веду переговоры. Все заинтересованы, чтобы люди не болели, были защищены. У нас такая отрасль, что мы не можем одномоментно заменить людей. По срокам мы тоже с медицинскими учреждениями прорабатываем», - сказал руководитель «Бурятэнерго» Сергей Козлов в ответ на вопрос «Номер один».Сам Сергей Козлов тоже намерен вакцинироваться.Руководитель также подчеркнул, что у компании на особом контроле находится положение с надежностью электроснабжением 24 медучреждений, в которых есть больные, находящиеся на аппаратах ИВЛ.«Мы еженедельно проверяем состояние оборудования, внешнее электроснабжение, трансформаторные подстанции, кабельные линии, проводим замеры... В случае выявления неисправности своевременно устраняем. Ведь если в реанимации отключается аппарат ИВЛ – это критическая ситуация. Мы, однозначно, не должны этого допустить. С февраля прошлого года такого не было ни в Улан-Удэ, ни в районах», - отметил Сергей Козлов.Там, где есть автономные аварийные системы питания, энергетики совместно с медучреждениями проверяют их. Запасные системы должны не просто быть, но и работать, чтобы топливо было зимнее, а не летнее, если система дизельная и т. д.«Надо регулярно осматривать, проверять, тренироваться на холостом ходу, без включения в сеть. Каждую неделю это на особом контроле – у меня доклад отдельный по надежности электроснабжения таких объектов», - отметил директор «Бурятэнерго».В прошлом году для защиты своих работников компания закупила антисептиков, масок и других средств на сорок миллионов рублей. Сейчас персонал обеспечен «антиковидными» запасами до конца марта. 80 процентов офисных работников и десять процентов производственного персонала переведены на «удаленку». Всего коронавирусом переболи 14% работников «Бурятжнерго». Сейчас болеют четверо.Фото: «Номер один»