В Бурятии за долги по электроэнергии начнут отключать дистанционно

«Электрическая» модернизация Бурятии потянет на 1,6 млрд. рублей





В 2021 году потребителям республики установят очередную партию - около десяти тысяч - интеллектуальных электросчетчиков. Это продолжение широкой кампании по внедрению «умных» счетчиков, которая идет в последнее время. Так, в 2019 году потребителям Бурятии поставили 12,6 тысяч таких продвинутых приборов. Общее количество установленных в республике «умных» электросчетчиков уже приближается к ста тысячам штук.



Одна из особенностей приборов – это дистанционное управление. «В случае неоплаты за потребленную электроэнергию есть возможность отключения потребителей не выезжая», - говорят специалисты.Эта функция дополняется возможностью удаленного снятия показаний, контроля качества электричества и т. д.Выделенные на модернизацию электросистемы 1,6 млрд. рублей компания разделила между самыми разными проектами.В частности, крупные планы есть по Улан-Удэ. В юго-восточной части бурятской столицы запланировано разгрузить подстанцию «Таежную» (Октябрьский район - за поселком Почтовым, в районе 140, 142 кварталов, между Спиртзаводской трассой и микрорайоном Энергетик).Это территория перспективной застройки. Часть местной нагрузки переведут на другие мощности. Это откроет путь к дальнейшему присоединению объектов, в т. ч. жилой многоэтажной застройки. Здесь также планируется строительство нового здания инфекционной больницы. При запуске в работу больница потребует 6,7 мегаватт, так как объект весьма приличный.В этих же местах может быть размещена улан-удэнская территория опережающего развития (ТОР), появятся инвесторы со своими проектами. В целом, в данной части Улан-Удэ хотят обеспечить 30 мегаватт дополнительной мощности. Делаться это будет поэтапно. Развитие этой местности уже обсуждается в правительстве Бурятии.В этом году к электрическим сетям в Улан-Удэ присоединят Центр ядерной медицины, который введут в 2021 году. Очень важный объект работ – переустройство электросетей в районе строительства третьего моста через Уду в Улан-Удэ, которое стартовало в прошлом году. Сети перенесут и реконструируют.На селе большие работы пройдут в Закаменском и Еравнинском районах. По Бурятии продолжится работа по замене традиционных «голых» проводов на самонесущий изолированный провод. Это снизит потери и сделает бессмысленными «набросы» на линию электропередач для воровства электричества.Фото: pixabay.com