«Бурятэнерго» объяснило, почему хочет повысить «передаточный» тариф выше нормы

Компания ищет пути решения своих проблем





«Бурятэнерго» совместно с профсоюзами выступило с предложением об усиленном повышении тарифа на передачу электроэнергии. Инициаторы считают, что тариф надо увеличить сверх уровня, установленного ФАС России на 2021 и последующие годы. «Номер один» сообщал об этом несколько недель назад

Это тревожная новость для кошельков потребителей. В цене киловатт-часа электричества, по которой энергетики выставляют счета конечным потребителям республики, значительную долю составляют расходы именно на «перекачку» электроэнергии по проводам «Бурятэнерго» (филиал ПАО «Россети Сибири»).На сегодняшней пресс-конференции директор «Бурятэнерго» Сергей Козлов в ответ на вопрос, заданный «Номер один», постарался объяснить обществу тарифные запросы компании.«У нас есть потребители, имеющие право на льготное техприсоединение. Это потребители, которые находятся в городской местности на расстоянии 300 метров, в сельской местности – до 500 метров. Они платят 550 рублей, и мы обязаны их присоединить. Но фактические затраты филиала гораздо выше. Потому что где-то строим линии. Те же 300 метров, 500 метров – это порядка 300-500 тысяч рублей. Это первое», - назвал директор одну из существующих экономических проблем «Бурятэнерго».Вторая острая тема – льготные потребители, у которых мощность до 150 киловатт, но они находятся на удаленных территориях. В нескольких километрах от существующей сети.«В рамках действующего законодательства, они оплачивают за техприсоединение порядка 12-15 тысяч рублей. А есть заявки, где будущий потребитель находится на расстоянии в шесть, девять километров, в Закаменском районе было одиннадцать километров. Наш филиал, выполняя данное обязательство, должен построить данную сеть. Строительство одного километра обходится в один миллион рублей. Десять километров – десять миллионов. Мы несем эти затраты», - констатировал Сергей Козлов разрыв в цифрах.За прошлый год в «Бурятэнерго» было подано 1363 заявки на льготное технологическое присоединение к электроснабжению. Когда начинаются расчеты, на какую величину повысить тариф, какие затраты понесло «Бурятэнерго», компания всегда предоставляет госорганам сведения о фактически затраченных финансах.«Но рост тарифа ограничен. Соответственно, филиал не получает необходимые средства. Получаются убытки предприятия», - сказал директор.По подсчетам, убытки от льготного техприсоединения, от подготовки к зиме и т. д., не учтенные в тарифе за последние годы, суммарно, составили миллиард рублей.Сергей Козлов заверил, что предприятие не призывает одномоментно повысить тариф на услуги «Бурятэнерго». Этот процесс повышения предлагают сделать растянутым во времени, но все равно более динамичным, чем сейчас.«Мы говорим о возможности компенсации признанных Республиканской службой по тарифам затрат в долгосрочный период. Например, за десять лет. Это выход из ситуации», - пояснил руководитель.Речь идет о планомерном росте тарифа на передачу электроэнергии в Бурятии примерно до 6 процентов.Так как удельный вес «перекачки» электричества по проводам, напомним, в конечной цене киловатт-часа весьма солиден, это обязательно «утяжелит» и финальную цену для потребителей. Что грустно для рядовых плательщиков.Почему же «Бурятэнерго», поднимая вопрос усиленного прироста тарифа на свои услуги, объединилось с бурятскими профсоюзами? Что за странный тандем – энергетическая компания-монополист и защитники наемных работников?По мнению руководителя компании, если предложение будет одобрено, это позволит быстрее решать вопросы повышения зарплат работников предприятия.«Мы должны довести размер минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда до отраслевого уровня. И мы в течение пяти лет, начиная с прошлого года, постепенно, из того финансового ресурса, который есть, реализуем эту программу. В 2020 году индексация заработной платы была на пять процентов с 1 июля. В этом году планируем на шесть процентов (чуть выше, чем инфляция). В 2024 году выровняем минимальную тарифную ставку первого разряда с отраслевой. Это вопросы финансово взаимосвязанные», - отметил Сергей Козлов по поводу поддержки профсоюзами усиления роста тарифов компании.Но, тем не менее, даже если власти не согласятся на усиленный рост тарифа, компания обещает выполнить план по повышению ставки. Ведь «Бурятэнерго» черпает финансы не только из тарифа, но и из повышения производительности труда, снижения потерь. Высвобождающиеся средства можно направлять и в фонд оплаты труда.Регуляторное соглашение по поводу роста тарифа направлено «Бурятэнерго» в республиканские органы власти.«Пока решения нет… Будем рассматривать в правительстве», - заключил Сергей Козлов.Фото: «Номер один»