Российский олигарх планирует открыть завод по розливу байкальской воды

Крупное предприятие может разместиться на площадке обанкроченного БЦБК





Четвертый арбитражный апелляционный суд в Чите прекратил спор между En+ Group и администрацией обанкроченного ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» по поводу продажи имущества предприятия, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу госкорпорации ВЭБ.РФ - основного кредитора БЦБК.

Тяжба шла по поводу возможности продажи имущества единым лотом, включающим более 340 объектов БЦБК на сумму 364 млн рублей. С таким решением конкурсного управляющего БЦБК не согласились En+ Group – «Иркутскэнерго» и «Востсибуголь». Арбитражный суд Иркутской области принял их сторону и запретил продажу имущества БЦБК скопом. Конкурсный управляющий подал апелляционную жалобу.Пока шли судебные разбирательства En+ Group и ВЭБ.РФ (читай - Олег Дерипаска и Игорь Шувалов) договорись между собой и подписали меморандум о стратегическом партнерстве. В итоге Четвертый апелляционный суд постановил продать имущество БЦБК единым лотом. Ожидается, что здания и сооружения производственных цехов на территории промплощадки БЦБК выкупит дочерняя компания государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - ООО «Центр развития Байкальского региона». А En+ Group займется непосредственной реализацией проектов по строительству международного центра водных ресурсов с сопутствующим многофункциональным кластером производственного, научно-исследовательского, туристического и образовательного значения.Что скрывается за этими мудреными названиями? Эксперты сходятся во мнении, что речь идет о создании крупного предприятия по откачке и розливу байкальской воды. В частности, Лента.ру сообщает: «В рамках перепрофилирования БЦБК рассматривается возможность организовать инфраструктуру по розливу экологически чистой питьевой воды».«В Байкальске вхреначат завод по розливу воды. Окучивает тему Дерипаска. Это большой задел на будущее, с перспективой выхода на китайский рынок. Для тех, кто в бункере: не так давно в США начали торговать фьючерсами на воду, что знаменует начало целой эры в мировой экономике. И она может быть покруче нефтяной. Дерипаска это понимает, а вот остальные пока не очень», - поясняет ситуацию Телеграм-канал «Сарма».О планах российского миллиардера заняться розливом байкальской воды еще в начале 2019 года сообщал Forbs и даже подробно описал создаваемую для этого структуру:«Зарегистрирована «Производственная компания Байкал Аква» (ПК «Байкал Аква»)... В феврале 2019 года уже в Москве появилась одноименная торговая компания. Руководителем ПК «Байкал Аква» стал Алексей Арнаутов, директор по новым проектам UC Rusal Олега Дерипаски. А торговую компанию с таким же названием возглавила Светлана Калачева, чья тезка, согласно профилю на LinkedIn, работает в UC Rusal начальником отдела. По 99% в обеих компаниях принадлежало «дочке» «Иркутской электросетевой компании» (ИЭСК), которую, по данным «Коммерсанта», в 2018 году неформально контролировали структуры Дерипаски».Между тем, под шумные протесты «зеленой» общественности и звезд шоубизнеса в том же 2019 году судебным актом было остановлено строительство в Култуке небольшого по мощности завода по розливу байкальской воды. Проект, который должен был дать поселку 148 новых рабочих мест, инвестировала Дацинская водная компания (КНР). Поводом для его прекращения послужили расположенные поблизости от завода некие уникальные болота, где то ли гнездятся, то ли когда-то гнездились краснокнижные птицы.В Кабанском районе Бурятии также остановили проект по созданию аналогичного производства дочерним предприятием Пекинской холдинговой компании.Сегодня вопрос о том, была ли это реальная забота о сохранении Байкала либо удаление с «поля» вероятных конкурентов, мешавших планам российского олигарха, становится нериторическим. Если оценки экспертов верны, то Олег Дерипаска собирается не только «сливать» воды Священного моря через турбины Иркутской ГЭС, но и разливать по бутылкам.Фото: kremlin.ru