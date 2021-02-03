Жительница Бурятии запустила проект по производству натуральной пастилы

Улан-удэнка переехала из города в село и открыла свою ферму



Идея начать готовить сладости без сахара пришла Ларисе Кононовой год назад после посадки сада в Заиграевском районе. Женщина решилась оставить престижную работу в городе и переехать в сельское поселение «Нижние тальцы». Как сообщили в Минсельхозе Бурятии, ей выделили грант в размере 1,5 миллионов рублей. На полученные деньги Лариса посадила 1370 кустов яблони, 1500 кустов облепихи и 700 кустов смородины.



– Когда-то давно, еще в молодости, мои друзья привезли с юга несколько трубочек натуральной пастилы. Я пробовала впервые и мне очень понравилось. Тогда я начала изучать в интернете, как можно приготовить пастилу самой. Несколько роликов на YouTube показали, что рецепт довольно прост. Для приготовления мне понадобились фрукты и специальная сушилка. Первые попытки приготовления сразу увенчались успехом, я раздала пастилу своим друзьям, всем понравилась. Весь 2020 год разрабатывала собственную рецептуру – понадобилось много времени, потому что пропорции очень важны в этом деле. В начале этого года пошли заказы, – вспоминает Лариса Кононова.



Спустя время продажи начали идти неплохо, спрос увеличивался. Лариса Кононова решила выйти на более широкую аудиторию через магазины и эко-лавки. На данный момент женщина занята процедурой сертификации. По словам Ларисы, чтобы понять, с чем выходить на рынок, она анализировала цену, упаковку, качество, вкус продукта. Для того, чтобы выделиться, она решила помимо традиционных вкусов (яблоко, виноград, груша, черная смородина и др.), добавить экзотические: киви, яблоко-корица, банан, ягодный микс и прочие.



За сутки изготавливается 12 листов. Один лист весит 50-60 грамм. Ценовая категория пастилы пока средняя, так как, по словам Ларисы Кононовой, ей хочется, чтобы продукт был доступен многим. В планах начать выпускать еще и фруктовые чипсы под общим брендом «ЭКО ферма «АГАПЭ». Сделано с любовью».



Фото: Минсельхоз Бурятии

