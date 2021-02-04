Евгений Пруидзе оставил рабочих без денег

Работникам «Байкальской лесной компании» задержали зарплату





ЗАО «Байкальская лесная компания», крупное предприятие в сфере лесозаготовки и деревообработки, задолжало зарплату рабочим. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, общая сумма задолженности по зарплате за декабрь 2020 года перед 400 работниками организации составила 13,4 млн рублей.

В связи с этим прокурор внес гендиректору компании Евгению Пруидзе представление и объявил предостережение о недопустимости нарушения закона. В отношении финансового директора «БЛК» возбуждено административное дело.«По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования заработная плата работникам организации выплачена в полном объеме», сообщили в надзорном ведомстве.Фото: russianstock.ru