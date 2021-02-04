«Бурятмяспром» перешел по наследству

Новым владельцем комбината стал сын Александра Ивахинова
По информации «Номер один», на крупнейшем мясоперерабатывающем предприятии Бурятии - ООО «Бурятмяспром» - произошла смена владельца. Место умершего бизнесмена Александра Ивахинова занял его сын Александр. Теперь он является стопроцентным хозяином комбината. Также к Ивахинову-младшему перешел контроль над ООО «Дальневосточная жестяная компания», которое принадлежало его отцу.
Напомним, экс-управляющий региональным отделением «Россельхозбанка» Александр Ивахинов стал директором и владельцем «Бурятмяспрома» в 2018 году. 1 ноября прошлого года бизнесмен умер от коронавирусной инфекции.
Отметим, Ивахинов-младший не стал занимать пост директора «Бурятмяспрома» как его отец. На эту должность недавно был назначен экс-руководитель ГИБДД Бурятии Аламжи Сыренов.
Фото: «Номер один»
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