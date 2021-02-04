«Бурятмяспром» перешел по наследству

Новым владельцем комбината стал сын Александра Ивахинова





По информации «Номер один», на крупнейшем мясоперерабатывающем предприятии Бурятии - ООО «Бурятмяспром» - произошла смена владельца. Место умершего бизнесмена Александра Ивахинова занял его сын Александр. Теперь он является стопроцентным хозяином комбината. Также к Ивахинову-младшему перешел контроль над ООО «Дальневосточная жестяная компания», которое принадлежало его отцу.