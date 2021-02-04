Антон Виноградов свел «Титан» с «Ажур тексом»

Местную текстильную продукцию будут продавать в продуктовой сети





Одобренный Хуралом, но еще официально не вступивший в должность министра промышленности и инвестиций Антон Виноградов развил невероятно бурную деятельность. Он уже успел посетить несколько крупных промышленных предприятий Бурятии, встретился с резидентами промышленного парка, а сегодня сообщил о достигнутой при его посредничестве договоренности между «Титаном» и «Байкальским текстильным комбинатом».

«Сегодня провёл конструктивную встречу с владельцами группы компаний «Титан» и «Байкальского текстильного комбината» по вопросу поставки всей линейки продукции «Ажур текс». Этим мы поддерживаем местных производителей, что особенно важно для предпринимателей нашей республики. Нужен диалог, и мы таким образом хотим помочь всем предпринимателем. Выявить потребности в сбыте, свести производителя и потребителя, оказать консультационную и финансовую помощь, меры государственной поддержки. Будем поддерживать каждого предпринимателя в каждом районе республики всеми мерами», - рассказал Антон Виноградов.







По словам чиновника, по итогам встречи пошла первая отгрузка продукции «Байкальского текстильного комбината» в сеть «Титан».Фото: с личной страницы Антона Виноградова