Мусорный оператор Бурятии не может выбраться из финансовой ямы

Среди причин кризиса называют низкий тариф и проблемы с клиентской базой







Уже почти два года прошло с момента начала «мусорной» реформы в Бурятии. Региональный оператор по обращению с отходами – компания «ЭкоАльянс» - все это время пытается выбраться из кризиса, оказавшись в нем сразу же после начала работы. Сейчас на предприятии сменилось руководство, а федеральные власти поменяли «мусорные» правила. Что это изменит для жителей республики?

Недавно Бурятия подписала с федеральным центром допсоглашение, касающееся реализации в регионе крупного проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».Устанавливаются новые целевые показатели, ограничивающие объем отходов, которые захораниваются на свалочных полигонах. А также предъявляются требования к минимальному количеству отходов, подлежащих сортировке и утилизации.Таким образом, республика должна продвигаться по пути сортировки мусора, отбора вторсырья, пригодного для дальнейшей переработки.Допсоглашение - хороший повод вспомнить про «ЭкоАльянс», «мусорного оператора» республики. Недавно там сменился директор. Руководящий пост занял Дмитрий Дружинин, депутат Народного Хурала. Мы попытались разобраться, в каком состоянии предприятие перешло новому руководителю.В сортировке мусора, увы, нет никаких предпосылок для рывка вперед. Ситуация с улан-удэнскими мусоросортировочными станциями (МСС) печальна. МСС №1 в районе Стрелки так и не заработала. Действует лишь МСС №2.Запуск всех МСС мог бы помочь исполнить цели допсоглашения с федералами, а также заметно уменьшить объем мусора, который надо сдавать на свалочный полигон. «Хоронить» меньше — это выгодно. Ведь за прием мусора взимают плату. Бесплатно захоранивать отходы никто не будет.- С нового года старая чаша на полигоне закрыта. Рядом введена новая. Но там тариф на захоронение установлен (Республиканской службой по тарифам. - Прим. ред.) почти в два раза выше. Это дополнительная нагрузка на «ЭкоАльянс» в несколько миллионов в месяц. Поэтому очень важно быстрее запустить сортировку, снизить объем отходов, вывозимый на полигон, - говорит Сергей Бурдиков, возглавляющий в Улан-Удэнском горсовете комитет городского хозяйства, транспорта и связи.Новая чаша — это частный объект. Напомним, на прежней, заполнившейся чаше действовал муниципальный Комбинат по благоустройству Улан-Удэ.- Вообще РФ держит курс на постепенное закрытие полигонов и организацию заводов термической обработки, термического уничтожения отходов. В Подмосковье последнюю свалку закрыли совсем недавно. Я был на таком заводе в Подмосковье. Он еще выдает либо тепло, либо электричество, - напоминает Сергей Бурдиков.В самом «ЭкоАльянсе», как оказалось, не видят перспектив запуска МСС №1 в 2021 году.- Есть вопрос целесообразности ее запуска. На сегодняшний день у нас не загружена полностью МСС №2. Она работает крайне низкоэффективно. Поэтому надо ее привести в нормальное состояние, загрузить, чтобы начала давать доход или как минимум работать «в ноль», но не генерировать убыток. МСС №1, по моему мнению, это не вопрос нынешнего года. Скорее, 2022 года или даже дальше. Запустим сегодня - будет приносить убыток, на одно отопление сколько затрат будет. Сейчас необходимо формировать инвестпрограмму, в которую в любом случае будем включать реконструкцию МСС №1 и №2. Тут все на старте, она будет формироваться в течение нескольких месяцев и затем согласовываться с республиканскими органами власти. Нужно время, - поясняет ситуацию Дмитрий Дружинин, руководитель предприятия.По словам г-на Дружинина, на старом полигоне, куда компания вывозила мусор в последние годы, еще есть определенное место для складирования отходов. Но основной объем будет принимать частная чаша. К слову, там ожидаются изменения: планируют установить весы, чтобы принимать отходы по массе, а не по объему.- Если нет весов, то по первому месяцу (январь) они нам начисляют оплату в соответствии с объемом, будет большая сумма. Если по второму месяцу тоже нет весов, то по правилам объем привезенных кубометров делится напополам (так государство стимулирует установить весы. - Прим. ред.), и выставляемый счет получается нормальным. На старой, муниципальной чаше весов не было, завезенный объем делили пополам, и «ЭкоАльянс» это устраивало, - отмечает руководитель «мусорного» оператора.Монтаж весов вроде бы идет очень активно. Будет ли оплата по тоннажу отходов меньше? Время покажет.Новый директор «ЭкоАльянса» обещает, что при обслуживании частного сектора компания продолжит объезжать улицы и собирать мешки с мусором у каждой калитки. Пока продолжит. Давно известно, что в РФ такой метод считается небезопасным и не признается. «Мусорный» оператор пошел на него по просьбе Бурятии.- Но проблему надо обсуждать и переходить к более цивилизованным методам сбора, - призывает Дмитрий Дружинин.Если жители частного сектора Бурятии станут приносить отходы на контейнерные площадки, то вывоз станет более динамичным и менее затратным по времени и топливу. Можно будет запустить машины большей вместимости. Понадобится меньше сотрудников. Это поддержит компанию, находящуюся в нелегком положении.В настоящее время площадок, куда жители частного сектора могут принести мусор, мало, из-за чего отказаться от подворового метода не получится.- Будем выходить на муниципалитеты, начнем с крупных сел, поселков, в Улан-Удэ тоже надо выделять места, размещать там площадки. Однозначно будем двигаться в этом направлении, - заверяет директор.- Ситуация в компании лучше не стала, - оценивает жизнь «ЭкоАльянса» за прошлый год Сергей Бурдиков.Среди причин, названных им, это низкий тариф и проблемы с клиентской базой.Неудовольствие вызывает и непрекращающаяся задолженность «мусорного» оператора перед подрядчиками, вывозящими мусор из жилмассивов.- Постоянно находятся в режиме задолженности перед ними за два-три месяца. У ряда подрядчиков есть субподрядчики. Были сложности с подготовкой техники к зиме. Иногда бывает, что у них денег на топливо не хватает. Наличие субподрядчиков это не очень хорошо. Хотелось бы, чтобы непосредственный исполнитель имел прямой договор с «ЭкоАльянсом». В Улан-Удэ невывоз мусора недопустим. Если в городе три дня его не вывозить, потом неделю надо восстанавливать нужный ритм. На счастье, перевозчики - люди очень ответственные, все равно стараются выйти из положения, к примеру, за счет личных кредитов и т. д., - считает муниципальный депутат.Долги «ЭкоАльянса» - сложная тема. Например, в ноябре 2019 года компания взяла в долг у Республиканского мусороперерабатывающего завода (РМЗ) около 200 млн рублей. Чтобы предоставить их регоператору, РМЗ, в свою очередь, взял коммерческий банковский кредит (под гарантию Бурятии). Гарантия двухлетняя и в этом году истекает. Что будет?- Большая часть подлежит выплате в 2021 году - из 210 млн рублей еще 160 млн надо гасить. Приличный объем, но мы намерены закрыть, по-другому никак... Источники для погашения - сейчас разные варианты смотрим. Выплатим заем, ситуация станет полегче. Сократить задолженность перед перевозчиками - такая задача тоже стоит. Я прекрасно понимаю, у них работники, транспорт, кредиты. Наша основная задача - вылезти из «трясины», куда мы попали, - решительно настроен директор регоператора.В «ЭкоАльянсе» заверили, что у компании нет планов уйти от сотрудничества с перевозчиками и взять весь вывоз мусора из жилмассивов в Республике Бурятия в свои руки. Компания нацелена на продолжение делового партнерства.По расчетам «мусорного» регоператора, если бы все клиенты платили, как положено, то существующего тарифа на текущую деятельность хватило бы.- Можно было бы своевременно рассчитываться с перевозчиками, полигоном, нашими контрагентами и т. д. Но инвестпрограмму по дальнейшему развитию в рамках этого тарифа однозначно не реализуешь. Если учесть инвестпрограмму, то рост тарифа будет «вываливаться» за рамки допустимого предельного роста. Но развитие необходимо, и будем обсуждать, каким образом нам компенсировать средства, - заострил внимание директор «ЭкоАльянса».Компания оптимизирует внутренние издержки, совершенствует рабочие процессы. Так, «мусорный» оператор, ликвидировав ряд стихийных свалок, пытается взыскать понесенные затраты с собственников участков, на которых те находились.Опыт по уборке несанкционированных свалок есть. Это работа, которую надо выполнять. К сожалению, устоявшегося решения суда в плане взыскания расходов с собственников нет. Находимся в судах. Но до обращения в суд мы проходим целую процедуру: уведомляем, просим убрать свалку... Если результата нет, то приходится идти в суд, сказали в компании.Дмитрий Дружинин категорически заявил, что работа по взысканию любой дебиторской задолженности усилится: «Нынешняя активность меня не устраивает абсолютно. Ее надо в разы увеличивать».Разработан целый план действий, от реализации которого компания ожидает заметного финансового эффекта.- Я его обсуждал с главой республики. Он посмотрел и поддержал. Но даже с учетом этих мероприятий мы наверняка будем обсуждать вопрос о возможности предоставления субсидий регоператору в рамках действий по пандемии (коронавируса. - Прим. ред.). Рассчитывать, что федеральный или региональный бюджет нас в какой-то части поддержит, чтобы быстрее оздоровить ситуацию. «ЭкоАльянс» находится на стадии становления, - сказал Дмитрий Дружинин.Петр Санжиев, «Номер один»Фото: «Номер один»