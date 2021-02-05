В Бурятии эксперты прогнозируют «схлопывание» ипотечного пузыря

После стремительного роста цены на недвижимость могут упасть





В Бурятии продолжает надуваться ипотечный пузырь, грозящий схлопыванием рынка в случае резкого ухудшения экономической ситуации в стране. По данным Нацбанка РБ, в 2020 году российские банки выдали в Бурятии ипотечных кредитов на рекордную сумму - 19,8 млрд рублей. Всего было заключено 8,8 тысяч договоров. За год число новых ипотечных заемщиков выросло почти в 1,5 раза.

- Подобный удивительный рост, явно оторванный от фундаментальных экономических показателей, объясняется и снижением ставок, и началом действия дальневосточной программы субсидирования ипотечных кредитов, - сообщил экономист Анатолий Думнов. - Что автоматически повлекло за собой рост доступности займов для людей, ранее и не помышлявших об ипотеке. Не случайно у нас подавляющее большинство сделок с новостройками заключается по ипотеке.Однако, помимо роста закредитованности населения, параллельно нарастает и процесс накачки ценового пузыря. В Бурятии цены на недвижимость за год, по данным «Росриелта», выросли на 15-20%. Пузырь может лопнуть в любой момент, а цены на недвижимость пойдут вниз, как это уже случалось и в 2008-м, и в 2015 годах.По мнению экономиста, пока неясно, что может стать триггером подобного процесса. Например, в случае массово возникших у заемщиков трудностей по обслуживанию ранее взятых кредитов в связи с потерей работы. Ведь безработица в регионе растет и уже превысила 10,6% от активного населения. Многие же факторы предстоящего спада вообще не поддаются прогнозу. Например, в случае резкого ухудшения платежного баланса страны в связи с политическими рисками, в том числе с предстоящими санкциями, которые могут, например, пойти по пути частичного нефтяного эмбарго.Как отмечают эксперты, накачка экономики необеспеченными деньгами и девальвация рубля какое-то время могут создавать иллюзию экономического и жилищного бума. И в 2021 году цены на недвижимость в Бурятии могут расти и дальше, поскольку программа субсидирования по «дальневосточной ипотеке» будет действовать еще три года. Однако бесконечно игнорировать фундаментальные факторы не получится. А они таковы, что реальные доходы населения, в том числе в связи с растущей инфляцией, падают вот уже несколько лет подряд.Не случайно рост просроченной задолженности по ипотечным кредитам вырос на 8%. Кроме того, темпы роста ипотечного кредитования в регионе начали замедляться. Так, по данным Нацбанка Бурятии, в декабре число выданных кредитов в регионе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло в 1,4 раза. Что было ниже, чем в среднем за год.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»