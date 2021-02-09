Жителям трех отдаленных сел в Бурятии стал доступен 4G-интернет от Tele2

Компания продолжает масштабное развитие сети в республике





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продолжает масштабные работы по техническому развитию сети в Бурятии. Скоростной мобильный интернет в новом году появился еще в 3 отдаленных селах республики: Мыле, Хамнее и Холтосоне, в которых суммарно проживает чуть более 2000 человек.

Tele2 не только расширяет территорию покрытия, но и увеличивает емкость сети. Работы по модернизации телекоммуникационной инфраструктуры проведены в Улан-Удэ, Кяхте, Бичуре, Тарбагатае, Курумкане, Жемчуге, Баянголе (Закаменского района), Багдарине.«Мы постоянно занимаемся расширением зоны покрытия нашей сети. Скоростной мобильный интернет становится доступным и для жителей небольших сел и поселков. Кроме того, компания регулярно отслеживает качество предоставляемых услуг и, отмечая значительный рост потребления интернет-трафика, инвестирует средства в модернизацию сети в тех населенных пунктах, где в этом есть необходимость», - сообщил технический директор бурятского филиала Tele2 Алексей Баиров.Фото: Tele2