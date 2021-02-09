Профсоюзы «слили» бурятские курорты

«Аршан» и «Горячинск» перешли под полный контроль частных лиц
По информации «Номер один», недавно в ООО «Курорты Бурятии», которому принадлежат знаменитые в республике и за ее пределами курорты «Аршан» и «Горячинск», произошла смена собственников. Ранее 40% компании принадлежало профсоюзам, однако теперь их там нет.
Напомним, история с продажей курортов началась в 2018 году, когда выяснилось, что профсоюзное предприятие «Байкалкурорт» накопило почти 100 млн рублей долгов. Чтобы выйти из кризисной ситуации, профсоюзы Бурятии решили найти частного инвестора.
Желающий купить здравницы вскоре нашелся. Им оказался бизнесмен Батор Цынгуев и его компания «Дорстройсервис». В вновь созданном ООО «Курорты Бурятии», куда вошли «Аршан» и «Горячинск», предприниматель получил 60%, 40% осталось у профсоюзов. Причем 25% профсоюзы контролировали напрямую, а еще 15% - через созданное ООО «Профкурорты Бурятии».
В конце 2019 года у «Курортов Бурятии» появился еще один собственник. «Дорстройсервис» передал (либо продал) 51% своей доли компании «Инвестстрой» Маргариты Гармаевой. У профсоюзов по-прежнему оставалось 40%.
В январе этого года в «Курортах Бурятии» вновь произошли изменения в структуре собственников. По информации «Номер один», бурятские профсоюзы полностью вышли из компании. Теперь фирмой через ряд подконтрольных ООО полностью владеют частные лица: Маргарита Гармаева (73%), Баир Батуев (15%), Батор Цынгуев (9%) и Наталья Дабаева (3%). Со сменой собственников сменился и гендиректор «Курортов Бурятии». Вместо Елены Ткаченко компанию возглавил бизнесмен Геннадий Бандеев.
За сколько профсоюзы продали свою долю в «Курортах Бурятии, а также причины этого решения оперативно выяснить не удалось.
Отметим, недавно «Курорты Бурятии» стали резидентом территорию опережающего развития. Компания в рамках развития курорта «Горячинск» обещала построить лечебно-восстановительный корпус, оранжерею и грязелечебницу со SPA-центром и бассейном. Резидент обязался инвестировать в проект 345 млн рублей и создать 116 рабочих мест.
Фото: «Номер один»
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