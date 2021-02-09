Профсоюзы «слили» бурятские курорты

«Аршан» и «Горячинск» перешли под полный контроль частных лиц





По информации «Номер один», недавно в ООО «Курорты Бурятии», которому принадлежат знаменитые в республике и за ее пределами курорты «Аршан» и «Горячинск», произошла смена собственников. Ранее 40% компании принадлежало профсоюзам, однако теперь их там нет.