Год был нелегким

Минэкономики Бурятии подвело итоги-2020





Катастрофического падения не произошло. Такой главный экономический вывод делают в Минэкономики республики, оценивая прошлый год.

«Год был кризисным. Но благодаря тому, что на федеральном и региональном уровне были приняты беспрецедентные меры поддержки, мы по основным макроэкономическим показателям шли в неплохом темпе. В промышленном производстве рост - на 7,4%. По ДФО мы заняли второе место, по РФ - 12-е. В сфере строительства рост составил 6,7 %. Мы в 2020 году перевыполнили все показатели, которые нам были подведены в рамках «жилищного» нацпроекта. По ДФО мы - на четвертом месте, по РФ - на 27-м», - отмечает Екатерина Кочетова, министр экономики Республики Бурятия.В минувшем году в республике введено 275 тыс. квадратных метров жилья. До 2024 года стоит большая цель по вводу 1,2 млн квадратных метров жилья, что является очень большим показателем.Более чем на четверть вырос экспорт, достигнув 978 млн долларов США. Заметно выросли обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, инвестиции в основной капитал. А заработная плата показала увеличение на 2,1%.Упомянутые инвестиции растут на протяжении последних лет. Всех радует прирост федеральных целевых трансфертов. В 2020 году они выросли в сравнении с предшествующим годом на 7,3 млрд, достигнув отметки в 25 млрд рублей. В рамках исполнения 18 госпрограмм заключено 100 соглашений с федеральными ведомствами.Большие суммы из федерального центра пришли на соцобъекты. В меру возможности республиканский бюджет обеспечивал софинансирование. Объекты строятся как в городе Улан-Удэ, так и в сельских районах.«Среди крупных объектов в рамках республиканской адресной инвестиционной программы можно назвать общеобразовательную школу на 450 мест в Нижних Тальцах Заиграевского района и региональный центр по стрельбе из лука в городе Улан-Удэ», - говорит глава Минэкономики Бурятии.Войдя в 2018 году в состав ДФО, республика получила возможность воспользоваться «дальневосточной субсидией». По ней на трехлетку - 2019 - 2021 гг. - на регион было предусмотрено 6,7 млрд рублей.В прошлом году пришел очередной 1,8-миллиардный транш на выполнение 40 мероприятий. Средства пошли на покупку 22 пассажирских автобусов для г. Улан-Удэ, строительство общежития для колледжа в городе Северобайкальске, приобретение 1258 планшетов для дистанционного обучения школьников. Из этих же средств обустроили пищеблок в детсаду, спортзалы на севере республики. В южном городе Кяхте куплено здание под размещение Центра дополнительного образования, а в прибайкальском селе Ильинка - здание для размещения дома культуры...«Коронавирусный» год не остановил финансирование развития коренных малочисленных народов Севера. Как напоминает, Екатерина Кочетова, оно шло из федерального и республиканского бюджетов. «В прошлом году на эти цели направлено более 9 млн рублей - на традиционные отрасли хозяйствования и на социальную сферу», - поясняет министр.Господдержку направили на покупку десяти единиц техники - мини-тракторов с прицепом, лодок, снегохода и др. Трем курумканским семейно-родовым общинам помогли обустроить водозаборные скважины. Издан сойотско-, бурятско-английский словарь, куплены национальные костюмы и сценическая обувь, музыкальные инструменты и оборудование для местных фольклорных коллективов, физкультурное оборудование.«Объем бюджетных инвестиций возрос в 1,4 раза - на 3,3 млрд рублей. Но в структуре инвестиций видно 5%-ное падение объема частных инвестиций (минус 1,2 млрд), что обусловлено, конечно, пандемией», - констатирует Екатерина Кочетова.Между тем активность частных инвесторов крайне важна. В первую очередь инвесторы оценивают инвестклимат. По состоянию последнего Бурятия поднялась в РФ с 68-го места (2015 год) на 32-е (2019 год). Это заметно лучше, чем у иркутян и забайкальцев. Рейтинг 2020 года будет обнародован через несколько месяцев.В целом полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поставил для республики задачу войти в топ-30 рейтинга.«При составлении рейтинга учитываются 44 показателя по четырем блокам. В 2021 году нам нужно глубоко совместно с бизнесом, инвесторами поработать над административным давлением на бизнес, оно у нас под большим вопросом, также над качеством дорожных сетей и телекоммуникационных услуг, по квалифицированным кадрам и некоторым другим моментам, где наши оценки ниже среднего», - знает слабые места республики министр экономики.Государственная инвестиционная политика, к сожалению, пока не привела к устойчивому потоку частных инвесторов. В профильном законе Бурятии, принятом в 2009 году, было закреплено семь направлений господдержки инвестдеятельности.«В прошлом году провели аудит этого закона и увидели, что из семи мер работают только две (налоговые льготы и компенсация процентов по кредитам). В этом году ставим для себя амбициозную задачу - внести изменения в Закон республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности», - анонсирует министр.За минувший год в налоговое законодательство трижды вносили изменения, снижали ставки. Под конец года особенно запомнилась работа по корректировке законодательства в свете отмены ЕНВД.39% расходов своего консолидированного бюджета республика покрывает за счет собственных доходов. Остальное - поступления из федерального бюджета. Впереди огромная работа по снижению дотационности. В 2020 году республика удержала собственные доходы на уровне «доковидного» 2019 года.В прошлом году в республике появился первый региональный инвестпроект, вошедший в федеральный перечень проектов, получивших преференции.«Это проект ООО «Артель старателей Сининда-1». Оно ведет строительство гидрометаллургического отделения для организации подземной добычи золота на месторождении в Северобайкальском районе. Данному инвестору предоставлены налоговые льготы до 2026 года в размере 451 млн рублей. В результате инвестором будет создано 68 высокопроизводительных рабочих мест», - говорят в Минэкономики.Неплохо идет ТОР. Вхождение республики в ДФО открыло инвесторам дорогу ко всем возможностям статуса «территории опережающего развития».«Ставки по налогу на прибыль, имущество, землю, по страховым взносам очень привлекательны. Существуют и административные преференции - привлечение иностранной рабочей силы без учета квот, земельные участки без торгов и т. д. У нас на сегодня девять муниципальных образований вошли в границы ТОРа. Есть 13 резидентов. В результате реализации 13 проектов будет создано свыше 1,7 тыс. рабочих мест и привлечено в экономику Бурятии более 10 млрд рублей инвестиций», - рассказывает Екатерина Кочетова.Так, среди резидентов ТОРа - «Центр ядерной медицины» (объем инвестиций - 1 млрд рублей). Проект реализуется на принципе государственно-частного партнерства в рамках концессии. Центр позволит проводить раннюю диагностику и лечение онкологических заболеваний.Муниципалитеты тоже широко используют партнерство с частными компаниями в рамках концессии.По состоянию на 2020 год местные власти заключили более 80 соглашений. Например, в городе Улан-Удэ закрытие четырех «стеклозаводских» котельных с переводом потребителей на ТЭЦ-1 идет на основе соглашения с ТГК-14. Цена проекта - 664 млн рублей. Потребителей обещают переключить в нынешнем годуКогда органы власти принимают решения, которые отразятся на предпринимателях, чиновники должны знать, какого рода будут последствия и их масштаб. К чему приведет то или иное новшество, обсуждают с бизнес-объединениями, ассоциациями, гильдиями, работодателями. За 2020 год Минэкономики подготовило 80 заключений на тему регулирующего воздействия.«На 2021 год ставим цель добиться, чтобы такая работа проводилась и муниципалитетами. Сегодня это делает только правительство республики и власти города Улан-Удэ. 21 муниципальное образование не ведет никакого обсуждения своих нормативно-правовых актов», - резонно указывают в министерстве.Кроме того, Минэкономики республики координирует внедрение в регионе лучших практик других субъектов Федерации по решению проблем в разных сферах.«Мы взяли уже 14 практик и реализуем. К примеру, одна из школ города Улан-Удэ внедряет «Атлас новых профессий» (в игровой форме рассказывается, какие отрасли будут развиваться, какие профессии будут умирать, а какие окажутся востребованными). Интерес выразили и другие школы республики. Со своей стороны, Бурятия делится со всеми желающими своими лучшими наработками», - подчеркивает глава Минэкономики.Важным событием прошлого года было принятие в РФ «Национальной программы развития Дальнего Востока до 2035 года». Будучи частью ДФО, Бурятия будет активно участвовать в реализации стратегического документа.«Определены три этапа реализации. По результатам первого на Республику Бурятия придется более 24 млрд рублей. Будут построены, реконструированы 323 объекта. Реализация программы ставит перед нами амбициозные цели, чтобы по окончании трех этапов республика по своим показателям фактически достигла среднероссийского уровня», - говорит Екатерина Кочетова.В текущем году Минэкономики вновь намерено поднять вопрос улучшения инвестзаконов Бурятии. «Также надо сформировать новые подходы к формированию, реализации и оценке эффективности госпрограмм», - говорит министр.Продолжится работа по увеличению налоговой базы, повышению эффективности льгот, конкурентоспособности, наращиванию кадрового потенциала. Впервые пройдёт комплексная экономическая оценка муниципальных районов, городских округов. Для стимулирования муниципальных команд предусмотрено 35 млн рублей. В ходе оценки учтут уровень муниципального инвестклимата, рост доходов и ряд других моментов.Валентин Соколов, «Номер один»Фото: предоставлено министерством экономики РБ