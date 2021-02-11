11.02.2021
Бурятия опередила все остальные регионы Дальнего Востока по росту промпроизводства

Бурятия опередила все остальные регионы Дальнего Востока по росту промпроизводства

Лучше всего проявила себя сфера добычи полезных ископаемых

Эксперты «Востокгосплана» подвели итоги 2020 года по росту промышленного производства. Исследование, которое оценивало инвестиционную деятельность в регионах, показало, что одним из лидеров в отрасли среди регионов ДФО стала Бурятия.

По информации пресс-службы «Востокгосплана», восстановление экономики началось с сентября 2020 года, ежемесячно уменьшая темпы падения в годовом выражении. В декабре рост продолжился. Показатели промышленного производства Бурятии оказался выше уровня 2019 года на 7,4%, что является лучшим результатом по темпам роста промышленности в Дальневосточном федеральном округе и девятым – по России.

- Если в Бурятии специалисты отметили устойчивый рост промышленности, то в Якутии, на Камчатке, Чукотке только сокращалась динамика отрицательного роста. В частности, в Магаданской области рост составил 5,6% по отношению к 2019 году. Это обусловлено в первую очередь увеличением добычи руд. В Бурятии увеличение оказалось 7,4% за счет добычи полезных ископаемых и роста перерабатывающих производств. В частности, защитных халатов, комбинезонов, тканевых масок, - отмечают эксперты.

Положительную динамику промышленности Бурятии обеспечили отрасли по добыче полезных ископаемых (+15,7%). Добыто 10,5 млн тонн угля, что в 1,5 раза выше уровня 2019 года. В том числе АО «Разрез Тугнуйский» на Никольском месторождении добыл каменного угля в 1,8 раза выше уровня 2019 года. Объем добычи урана превысил уровень прошлого года на 0,5% и составил 1020,9 тонны. Золотодобывающими предприятиями на территории республики добыто 5,7 тонн золота или на 1,9% больше уровня 2019 года.

Вклад внесли и предприятия обрабатывающей промышленности, где объемы производства выросли на 6,8%. Отгружено продукции на сумму 93,5 млрд рублей или на 32,3%, чем в прошлом году. В разрезе видов экономической деятельности на положительную динамику показателя оказало увеличение производства машиностроительной продукции, одежды (рост в 1,6 раза), производства мебели (рост в 1,3 раза), напитков и пищевых продуктов (101,4%).

В прошлом году также запущено Эгитинское месторождение плавикового шпата. Произведено свыше 4 тыс тонн флюоритового концентрата, создано 223 новых рабочих места. В текущем году предприятие выйдет на полную производственную мощность 49 тыс тонн флюоритового концентрата.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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