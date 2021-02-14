В Бурятии начинаются "молочные" разборки

Арбитражный суд рассматривает иск АО «Молоко Бурятии» к ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» о взыскании 932 тыс. рублей



Арбитражный суд Бурятии начинает рассмотрение иска акционерного общества «Молоко Бурятии» к ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» о взыскании 932 тыс. рублей. Как сообщается, долг образовался за период действия договора аренды с марта 2020 года.



Тогда, напомним, агрохолдинг взял в аренду площади гормолзавода и заявил о программе перезапуска производства молока. До этого продукцию перерабатывало АО «Молоко Бурятии». Однако, задолжав в 2019 году поставщикам молока, как сырого, так и сухого, прекратившим снабжать переработчиков сырьем, завод в конце года остановил производство.



В это же время ООО «Белруспродукт», один из крупнейших поставщиков белорусского сухого молока, подал заявление о признании банкротом должника АО «Молоко». Последний задолжал им более 42 млн рублей.



Однако в начале 2020 года при поддержке правительства РБ и инвестиций Улан-Удэнской птицефабрики в еще одну структуру гормолзавода - ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» - предприятию удалось возобновить производство. Но вот за аренду помещений на ул. Боевая, 6, агрохолдинг не смог платить вовремя и в полном объеме.



И когда в августе 2020 года на ОАО «Молоко Бурятии» ввели процедуру банкротства, кредиторы усилили поиск источников погашения долгов. И одним из них оказался договор аренды на производственные корпуса, принадлежащие банкротному АО «Молоко».



Между тем судебное давление на еще работающее предприятие - ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии», судя по всему, будет только усиливаться. Как мы уже ранее сообщали, в реестр кредиторов предприятия-банкрота ОАО «Молоко Бурятии» будут включены требования госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) на сумму порядка полумиллиарда рублей.



Долг образовался после того, как «БайкалБанк» еще до своего банкротства финансировал модернизацию производства. Теперь именно требования АСВ могут стать решающими в судьбе гормолзавода. Возможно, что речь пойдет о продаже заводских корпусов и земли на торгах. Не исключено, что под будущую жилищную застройку.



- Разумеется, эти претензии могут осложнить для функционирующего предприятия его работу, поскольку в случае проигрыша в суде приставы могут накладывать арест и на счета, и на готовую продукцию, - прокомментировал ситуацию эксперт в области конкурсного управления Николай Тетерин. – Но, думается, что все эти игры скрывают одну большую интригу. Речь может идти о земельном участке под предприятием, представляющем собой значительную ценность с точки зрения строительства там высотного жилья.



Напомним, что ранее один из высокопоставленных чиновников, тогда еще зампредседателя правительства Игорь Зураев, предложил рассмотреть вариант передачи новому инвестору территорию в технопарке с целью развернуть, используя новую производственную линию «ТетраПак», производство по переработке молока. А освободившуюся землю передать под жилищную застройку. Так что процесс, что называется, медленно, но верно набирает обороты. Аренда помещений для переработчиков становится дорогой. Не проще ли переехать в технопарк, рассчитывая на государственные субсидии для нового производства молока, и освободить землю для массовой жилищной застройки?



Следующее заседание суда по взысканию долга по аренде с ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» назначено на 2 марта 2021 года.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: pixabay.com

