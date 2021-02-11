Tele2 в Бурятии расширяет возможности АТС для бизнес-клиентов

Теперь в виртуальную станцию можно объединять номера клиентов любых операторов





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, обновил услугу АТС для корпоративных клиентов. Теперь в виртуальную станцию можно объединять номера клиентов любых операторов сотовой связи, сообщили в пресс-службе компании.

В числе новых возможностей автоматической телефонной станции Tele2 запись всех вызовов и отображение единого многоканального номера при звонках с корпоративной АТС. Даже при одновременном приеме большого количества входящих обращений многоканальный номер для покупателя никогда не будет «занят» или «недоступен». В итоге, по оценке оператора, на 25-30% увеличивается количество обработанных звонков.Услуга АТС от Tele2 уже востребована бизнес-клиентами и государственными предприятиями республики. За вторую половину 2020 года на 17% выросло количество заявок на организацию виртуальных АТС и на 22% подключений к сети оператора для удаленной работы офисных сотрудников. Спрос объясняется необходимостью сохранения дистанционного формата работы во многих крупных компаниях. Одним из первых клиентов, уже оценивших новые возможности АТС, стала компания ООО «Престиж-Авто».«Использование АТС от Tele2 значительно облегчает наш диалог с потребителями. По количеству обращений мы оцениваем эффективность рекламы, которую размещаем, и понимаем насколько качественно ведут переговоры с клиентами наши менеджеры. За счет обновленного функционала и автоматизированных сервисов, по нашим подсчетам, на 10-15% сокращается время обслуживания вызова. Каждый звонок записан, его можно прослушать и проанализировать. Новая функция записи разговора также позволяет нам при необходимости разрешать спорные ситуации с поставщиками», - отметил управляющий директор ООО «Престиж-Авто» Виталий Будунов.«Мы отмечаем высокий интерес корпоративных клиентов к нашим услугам. Поэтому продолжаем запускать продукты, которые позволяют партнерам более эффективно выстраивать свои бизнес-процессы. Сегодня мы рекомендуем клиентам оценить новые возможности корпоративной АТС и воспользоваться бесплатным тестовым периодом. Ознакомиться с более подробной информацией об услуге можно на нашем сайте», - сообщил директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад.Фото: предоставлено Tele2