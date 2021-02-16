Жителям Бурятии предлагают убедиться в качестве связи Tele2

Если клиентов не устроит качество связи, оператор вернет им деньги





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, обеспечил покрытием сети территорию, где проживает 96% жителей Бурятии. Для всех желающих компания открыла возможность протестировать услуги при подключении с тарифом «Мой онлайн». Если клиентов не устроит качество связи, Tele2 вернет им деньги, сообщили в пресс-службе компании.