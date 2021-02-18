На развитие промышленности Бурятии Москва выделит 65 миллионов рублей

Деньги поступят во втором квартале 2021 года





Минпромторг России совместно с Минвостокразвития подвели результаты отбора заявок субъектов РФ на поддержку региональных программ развития промышленности. По итогам оценки заявок и распределения субсидии программа развития промышленности Бурятии получит поддержку в размере 65 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Всего в отборе участвовало 52 заявки. Бурятия вошла в число 25 регионов, соответствующих требованиям единой региональной субсидии, и получит второй по величине межбюджетный трансферт.Деньги поступят из федерального бюджета в республику во втором квартале 2021 года. Их направят на докапитализацию Регионального фонда развития промышленности и на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями.Всего в федеральном бюджете на поддержку региональной промышленности в 2021 году предусмотрен миллиард рублей. При расчете размера поддержки применяется ряд повышающих коэффициентов, в том числе, 10-процентная надбавка, если субъект входит в перечень приоритетных геостратегических территорий России. В этот перечень включены все регионы Дальневосточного федерального округа. Поддержка из федерального бюджета предоставляется на условиях регионального софинансирования.Фото: пресс-служба правительства Бурятии