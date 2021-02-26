Индира Шагдарова проиграла «чайную битву» с таможней

Предпринимательницу заподозрили в занижении стоимости ввезенного товара





ИП Индира Шагдарова, одна из самых известных капиталистов Бурятии, проиграла первый раунд противостояния с Читинской таможней по поводу ввоза в Россию огромной партии китайского чая. Разбирательство завершилось 17 февраля.

Бурятская бизнесвумен пыталась отменить решение таможни, которым ведомство внесло изменения в ее «чайную» декларацию. Таможня, судя по всему, повысила таможенную стоимость ввозимой партии, что вызвало недовольство Индиры Шагдаровой. Ведомство, со своей стороны, настаивало, что корректировка таможенной стоимости груза, заявленного декларантом Шагдаровой, произведена правомерно. Корни шагдаровско-таможенного «чаепития» уходят еще в начало 2020 года.Электронная декларация, поданная предпринимательницей, говорила о помещении под процедуру выпуска для внутреннего потребления зеленого прессованного кирпичного чая сычуаньской чайной корпорации в упаковках-брикетах по 300 и по 700 грамм в суммарном количестве более 43 тыс. штук. Вес нетто чая превышал 18 тонн.Проверив документы, таможенники засомневались в сведениях о таможенной стоимости товара. В частности, таможню насторожило отклонение уровня заявленной таможенной стоимости в четыре раза относительно стоимости однородных товаров и товаров того же класса и вида, оформленных ранее по Дальнему Востоку и ФТС России. Таможня также говорила, что в представленных документах отсутствует полное описание качественных характеристик чая. Были неясности по транспортировке товара от города Маньчжурии (КНР) до пгт Забайкальска (РФ). Решили посмотреть документы по поводу перевозки. Существовали и другие вопросы.Декларанту направили запрос о предоставлении дополнительной информации. Так и началось противостояние. В установленный срок Индира Шагдарова документы не представила, запросив дополнительное время для их сбора. Но срок, как пояснили таможенники, был и так максимальным. Участники «чаепития» не пришли к консенсусу. В дальнейшей пролонгации бизнесвумен отказали. В итоге Читинская таможня самостоятельно внесла коррективы в декларацию, о чем и сообщила Индире Шагдаровой. Та, как говорилось выше, сочла это незаконным и нарушающим ее права.Суд подтвердил, что таможенный орган, увидев четырехкратное отклонение заявленной таможенной стоимости чая от имевшейся у него ценовой информации, обоснованно засомневался в сведениях, представленных ИП Индирой Шагдаровой.Интересный вопрос возник по перевозке товара. Кто перевозил чай из Маньчжурии в Забайкальск? Покупатель ИП Шагдарова И.В. или китайская сторона?Суд пришел к неожиданному выводу, что «фактическое исполнение внешнеторговой сделки купли-продажи осуществлено не в соответствии с условиями контракта».Фемида указала, что поставка шла не по согласованному в спецификации к контракту принципу «DAP Забайкальск» (продавец предоставляет покупателю товар в Забайкальске), а по принципу «FCA Маньчжурия» (продавец передает товар на экспорт в городе Маньчжурии).В первом случае продавец включает свои расходы по перевозке в стоимость товара (то есть покупатель не платит продавцу ничего сверх стоимости товара).Однако, как удивленно констатировал суд первой инстанции, «согласно графе 16 международной транспортной накладной, перевозчиком товара является ИП Шагдарова И.В., что свидетельствует о том, что транспортировка товара от Маньчжурии до Забайкальска, являющегося местом прибытия товара на таможенную территорию Союза (Евразийского экономического союза — Прим. ред.), осуществлена покупателем, а не продавцом».Одним словом, это было очень примечательное разбирательство бизнес-деятельности Индиры Шагдаровой.«Осуществление транспортировки самостоятельно покупателем может свидетельствовать о заявлении декларантом недостоверных условий поставки и необоснованном невключении в таможенную стоимость расходов по доставке товара от Маньчжурии до Забайкальска, что, в свою очередь, свидетельствует о несоблюдении декларантом требований (Таможенного кодекса. - Прим. ред.)», отметили в ходе процесса.Суд выявил странности в позиции заявителя. С одной стороны, Шагдарова указывала, что расходы на перевозку брикетов чая между Маньчжурией и Забайкальском включены в фактурную стоимость товара. В противоречие этому бизнесвумен подтвердила факт, что она понесла транспортные расходы, которые китайский продавец должен возместить...На обтекаемом языке юриспруденции это описали так. Мол, учитывая представленные документы, «имеются основания для признания доводов предпринимателя противоречащими друг другу». В народе по поводу позиции этой предпринимательницы, наверное, смогли бы выразиться по-другому. Менее дипломатично, но более эмоционально.Довод заявительницы, что сумма транспортных расходов не подлежит включению в таможенную стоимость, так как у китайского продавца возник долг, подлежащий возврату, назвали безосновательным. Но факт потрясающий - умудриться «загнать в долги» китайских коммерсантов.Были рассмотрены и другие аспекты «чайной сделки» Шагдаровой с китайцами — фактическое количество брикетов, грузовых мест и т. д.В иске к таможне предпринимательнице отказала лишь первая инстанция. Решение совсем свежее. На его обжалование есть месяц.Петр Санжиев, «Номер один»Фото: russianstock.ru