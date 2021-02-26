Tele2 назвала самые популярные сервисы в салонах связи Бурятии

Самый большой рост показали продажи подписок на онлайн-кинотеатр Wink и игровые сервисы





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, изучил спрос клиентов Бурятии на неоператорские услуги компании в 2020 году. Самыми быстрорастущими сервисами стали онлайн-кинотеатр, покупка товаров в рассрочку и страхование, сообщили в пресс-службе компании.

Tele2 продолжает развивать цифровую экосистему, предлагая своим клиентам помимо голосовой связи и мобильного интернета широкий спектр неоператорских услуг. В салонах компании можно пополнить баланс банковских карт и электронных кошельков, совершить денежные переводы по России и за границу, купить смартфон в рассрочку, установить антивирус, застраховать любую покупку, приобрести подписку на сервис онлайн-кинотеатра Wink. По итогам 2020 года клиенты компании в Бурятии в 1,4 раза чаще пользовались дополнительными услугами в салонах связи по сравнению с 2019 годом.Посетители розничной сети Tele2 оценили разнообразный ассортимент цифровой электроники. В прошлом году в рассрочку приобреталось порядка 10% гаджетов и аксессуаров к ним. Спрос на банковские услуги вырос в 4 раза. По-прежнему остаются востребованными финансовые сервисы. Их доля в общем объеме продаж составила 75%. Популярность страховых услуг выросла на 63%. В 2 раза больше клиентов оператора в Бурятии приобрели антивирусный софт. Самый большой рост – в 49 раз – продемонстрировали продажи подписок на онлайн-кинотеатр Wink и игровые сервисы.«В наших салонах связи посетители могут не только приобрести смартфон или подключиться к сети Tele2, но и воспользоваться целым рядом дополнительных услуг. Например, оформить страховку на недвижимость или приобрести авиабилет. Отслеживая потребности наших клиентов, мы активно расширяем ассортимент смартфонов, гаджетов и аксессуаров к ним, увеличиваем количество доступных сервисов, реализуем интересные партнерские проекты и стремимся сделать наши торговые точки максимально полезными», - сообщила руководитель службы по развитию массового рынка бурятского филиала Tele2 Олеся Степанова.Фото: Tele2